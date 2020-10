Giants pincha y Riders gana en la primera jornada de la ESL Masters España

La ESL Masters es la cima de todos los equipos de CS:GO. El circuito del shooter ha empezado hace una semana, pero no ha finalizado la primera jornada hasta ayer. Los ocho equipos que la completan han demostrado su mejor versión y algunos lo han hecho con un resultado positivo mientras que otros deberán mejorar su estilo en las cortas jornadas que tiene.

El primer partido, Giants cayó contra los correosos S2V en un Bo3 muy reñido. La primera victoria de los gigantes daba esperanzas de ganar a los temibles corazones; sin embargo, la remontada inmediata de los de Vasili fue in crescendo. El partido que puso el empate por poco se le escapó a Vodafone cerrando este encuentro por 19-17. Éste puso el miedo en el quinteto rojo dejando a los corazones recuperar la confianza y revertir el resultado final a un 2-1.

Wygers sigue en la misma tónica que en La Copa. Los tigres plantaron cara a un viejo conocido de la liga nacional: ZEROZONE. Los de Blastinho, al igual que Giants, empezaron ganando su encuentro y dejando grandes sensaciones sobre Dust. Sin embargo, DeathZz y compañía mutilaron a su rival en todas las facetas. Su juego agresivo y la imposibilidad de dejar hacer una jugada al enemigo fueron la característica que brindaron al espectáculo. Un 8-16 y un 9-16 dejaron constancia de ese juego y de cómo estaban creciendo ronda a ronda. Precisamente DeathZz fue el que mejor lo hizo, jugando precisamente a ese estilo tan personal que lo caracteriza. Con esa mejoría el resultado acabó por 1-2 a favor de los tigres.

Los chicos de sAw siguen incontestables. Baecon que no ha hecho mala Copa, no fue rival para stadodo y el resto, tan sólo hicieron falta los dos primeros sets para que los portugueses locales conocieran la victoria. Un 16-10 y un 16-14 permitió ver como los de kst mejoraron su estilo y supieron frenarles en la medida de lo posible. Sin embargo, el fulgor de las jugadas ofensivas y la disuasión del rival en defensa acabó por decantar la partida para los locales.

Riders cerraba la jornada una semana después con otra contundente victoria frente a OFFSET. Los jinetes hicieron una actuación muy destacada contra un rival que no lo dejaba como favorito del todo. Inferno fue testigo de como los de mopoz se movían a placer y sorprendían a los otros. El 16-7 del primer set dejaba claras muestras de la gran organización que tenían al moverse y sobre todo el buen hacer en defensa. Overpass tampoco dejó indiferente a los equipos. Sin tanta superioridad como en el primero, el 16-12 acabó por dar la victoria a los jinetes. En ambos estilos, el resultado acabó mucho más apretado venciendo los locales por la mínima.

De continuar así, y visto lo visto en esta primera jornada, los rivales van a tener muy complicado superar a S2V, sAw y Wygers. Pese a la victoria, Riders debe continuar en esa dinámica e incluso mejorarla antes unos rosters tan competentes como los que hay en la competición; ni que decir tiene que Giants debe repasar los deberes que ha hecho y corregirlos de cara a su segundo enfrentamiento, esta vez, contra los portugueses de Baecon. La competición ya ha arrancado y los primeros choques han dejado más de un foco en llamas.