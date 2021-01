Giants respira y ya lucha por volver al podio de la Superliga

La Superliga se ha convertido en un escenario hostil donde cualquier opta a estar en los playoffs del Split de primavera este año. Las cosas no terminan de arrancar para los grandes y el único que se mantiene como líder en solitario es G2 Arctic. Los lobeznos continúan en la senda de la victoria con ese pleno de victorias y con un Fresskowy que llama a la puerta de los MVP.

La quinta jornada se presentaba con un partido donde eMonkeyz debía empezar a dar motivos para creer y un MAD Lions que no podía seguir teniendo contratiempos de cara a asegurarse la continuidad y autoestima del equipo. Para lamento de los monos, los leones cazaron a su presa en la Grieta con un juego ofensivo muy destacado. El buen trabajo de Alexx y el acierto a la hora de killear de Flakked, permitió que los madrileños obtuvieran los puntos del partido. Hay que decir que la dinámica de los de Fendras no termina de tener ese acierto que pretendían al comienzo de la liga. El buen hacer por la jungla y el buffo de dragones y Nashor decantó y puso muy de cara el partido para que los leones terminasen por destrozar el Nexo de los monos.

CREAM Real Betis se reencuentra con la victoria en un partido controlado desde la calle central. Miniduke llevo la batuta del encuentro limpiando su zona y supporteando a sus compañeros. Además, el gran trabajo que hizo el quinteto en su faceta ofensiva les hizo llevarse el encuentro ante las carencias defensivas de UCAM. Por otro lado, el papel que intentaron llevar adelante Rafita y el resto no ayudaba ante un conjunto verdiblanco desatado e indomable que superaba cada teamfight sin ninguna dificultad. Un early lento pero seguro les dio el Nexo y la victoria.

G2 Arctic no baja la marcha ni tampoco conoce rival pequeño. El buen juego de BCN Squad no ha servido para frenar las duras embestidas que los lobeznos pegan en la Grieta del Invocador. Fresskowy llevó en volandas a los suyos con un 11/1/8 haciéndose el mejor amigo de todos sus compañeros y feedeandose a costa de los barceloneses. No obstante, el conjunto granadino no tuvo un encuentro fácil y es que Tonerre y Jackspectra hicieron la función de stopper impidiendo que se llevasen el partido de forma sencilla. Con esta victoria, G2 Arctic se mantiene líder en solitario y con la mira puesta en el 18-0.

Team Queso no puede contra el gran nivel de S2V que no pierde la estela del líder. Nixerino continúa en estado de gracia y no deja de ser la gran amenaza de los suyos. Con este partido firma su cuarto MVP de los 5 partidos jugados y es que el ADC enamora a los espectadores. Sus 13 kills y 4 asistencias lo ponen en la escena competitiva nacional como el mejor actualmente. Además, la carga ofensiva que lleva a sus espaldas no le pesa y da igual el rival que tenga delante que consigue eliminarlo. Su roster agradece la buena tarea del tirador que busca defenderlo en todo momento para evitar perder la baza ofensiva.

El cierre de la jornada puso el salseo de la Grieta con el Clásico español entre Giants y Riders. Los dos equipos no llegaban en su mejor momento de forma pero un partido de estas características no quiere perdérselo nadie. Ambos quintetos se les vio con mejor juego aunque los de Attila tuvieron un mejor acierto de cara a las teamfights y almas de dragón. Con estos dos detalles, las kills caían del lado de los gigantes cuyo toplaner (The3Antonio) fue la voz cantante y el que apoyó a todos. Las 15 asistencias y 3 kills certificaron el buen hacer para con sus compañeros de equipo.