Heretics arrolla a Giants y se lleva la Genesis Cup Viento

Heretics sigue trabajando y desde el club se enorgullecen de haber logrado un título más que llevar a sus vitrinas. La parada de Viento de la Genesis Cup ya luce en el museo de trofeos de los herejes tras destrozar a Vodafone Giants en la final del campeonato.

El largo trayecto por el que han tenido que pasar ambos equipos puso, durante la tarde de ayer, un enfrentamiento férreo de Heretics donde el mejor fue nukkye. De las 26 rondas que ganaron en la final, el lituano firmó 44 kills y tan sólo 21 eliminaciones convirtiéndole en el MVP del partido. Otro de los que mejor nota sacó fue loWel quien supo apoyar a su roster en los dos sets obteniendo un KD de 1.62; esta valoración puede que no destaque mucho pero lo cierto es que los gigantes, ninguno de ellos, pasó de un punto siendo Yurii el que menos cazas obtuvo y teniendo un 0.96 de KD.

El partido tuvo dos tiempos muy diferenciados en los que Giants parecía que apretaba en el primero y se desinflaba sin resistencia en el segundo. Por un 10-13, Heretics se llevaba un primer duelo donde tuvieron que asegurarse el posicionamiento con una pizarra muy marcada. No obstante, entraron fríos en el partido lo que les obligó a remar contracorriente para remendar la buena actuación de los gigantes. Pasaban las 11 rondas cuando los de matti consiguieron empatar el partido y reencontrarse con su mejor versión. La pugna entre ambos conjuntos les hacía ser prudentes a la hora de stompear al otro; la decimonovena ronda desequilibró las cosas dejando la ventaja para los visitantes y acabar cerrando el primer set con victoria de los de nukkye.

El segundo set no tuvo discusión. Team Heretics llegaba, veía y vencía. El lituano se desató por completo y no dejaba títere con cabeza. Cada rincón del mapa y cada jugada en la que aparecía nukkye, eliminaba rivales siendo un fantasma ante las balas de los de donQ y compañía. Entre él, Paura y matti convirtieron en un infierno la partida para los gigantes; pasaban las 10 rondas y todavía los de Vodafone no habían conseguido obtener ni una sola ronda a su favor. Con un 13-2 y 2 sets a 0 para los herejes; Team Heretics alzaba el título de campeón de la Genesis Cup Viento.

Su gran juego, así como la precisión con la que decantaron la partida a su favor fue clara muestra de que el nivel del quinteto del lituano está para competir al más alto nivel. Por otra parte, los herejes siempre han sido muy de este formato de torneos y, en este caso, no han defraudado tampoco a sus fans. Su presencia en la parada Visión aún no está confirmada pero visto el nivel con el que cuentan no cabe duda de que se inscribirán en los clasificatorios y serán capaces de conseguir una plaza para la fase final.