Heretics se despide la European Challenger League mientras Cowana vence al campeón del grupo A

La European Challenger League ha comenzado ya sus cuartos de final y tanto Heretics como Winstrike ya están haciendo las maletas para volver a casa. Los de baroz no habían empezado con muy buen pie el torneo y tras dejar en la clasificación una victoria, tres empates y una derrota llegaron a cuartos de final contra uno de los equipos más serios de la competición y más rocoso de Francia: PENTA.

Si hay una manera de definir el partido de los galos hay que decir que fue destructora e indefendible. Los herejes, que durante el primer partido no consiguieron llevarse ni una sola ronda, no sabían cómo debilitar al quinteto francés. Con las 6 victorias en defensa y la única que necesitaban en ataque para llevarse la victoria RevaN y los suyos conseguían adelantarse en el marcador y meter miedo a los de JuK4. El segundo asalto pareció que Heretics mejoró su nivel. Adelantándose en el marcador, propusieron más y perfeccionaron su estrategia. Ante esto, los de Alive despertaron y firmaron el empate a 3 ahondando en la moral de los herejes.

Si bien es cierto que por más que trataron de hacer y cambiar los herejes; no conseguían sobreponerse a PENTA que estaba en modo destructor y con un Alive impresionante. El cambio de papeles en el segundo tiempo tampoco terminó de agradar a Sakke y los suyos a los que les tocaba proponer en ataque y toda jugada quedaba neutralizada por la férrea defensa rival. Esta humillación hacia el juego de los herejes pone a PENTA en una muy buena posición de cara a hacerse con el título del torneo.

No obstante, antes Cowana tiene algo que decir y es que su partido contra Winstrike le hace meritorio de ello. La contienda tan compleja entre ambos quintetos podía haber clasificado a cualquiera. Con una victoria merecida en el primer tiempo y una prórroga en el segundo, los de GorgoNa llegan a semifinales superando al líder del grupo A. Haciendo un poco de memoria, la cuarta plaza de su grupo los clasificaba in extremis para los cuartos de final; su cruce contra Winstrike iba a ser difícil pero no imposible y así lo han demostrado. El 5-7 inicial se logró gracias al buen hacer del equipo y remar contracorriente ante la buena defensa de Winstrike. El segundo set fue el más complicado para ellos ya que hubo que irse a un par de rondas extra tras el empate a seis. El juego de Sloth fue lo que acabó dándoles la victoria siendo el MVP del partido y firmando varias quad kills en el encuentro. El partido, protagonizado por un gran planteamiento defensivo de ambos conjuntos, se acabó decantando por la defensa superlativa de la última ronda de los ingleses.

Por ahora, las primeras semifinales han quedado definidas así. MnM Gaming, Macko, Homeless y GAMMA GAMING decidirán qué dos se clasificarán y podrán así determinarse que cuatro equipos serán los que opten por la corona europea.