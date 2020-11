Heretics se mete en la final de la Drone Cup con un nivel mayúsculo

Las finales de la Drone Cup ya tienen cartel y un nuevo Heretics-Riders se planta en el firmamento. Herejes y jinetes han sabido llegar a este tramo de la competición con un gran nivel que lo coloca como uno de los partidos más atrayentes del momento. Ambos conjuntos en esta categoría del shooter de Ubisoft tienen unos quintetos envidiables y sus semifinales contra Mav3ricks y Souldazz dejan un buen sabor de boca sobre lo que podemos ver en el partido definitivo.

Los de baroz han tumbado la puerta abajo y han entrado con todo en la final. Su partido contra los de eSCRIVA estuvo muy parejo, pero su buen hacer en defensa le dio un punto extra que hizo decantar el bracket a su favor.

En lo que sería el partido de apertura, ninguno se despegaba del otro y es que ambos quintetos no entraron del todo entonados para superar al otro. La pólvora mojada de los de LioN no terminaba de ganar rondas ante la defensa de papel de Heretics. No obstante, con el ritmo de juego, las rondas iban mejorando y los herejes se iban encontrando mejor. Además el cambio de roles, del defensivo al ofensivo, les dio redito y junto a él fueron sumando puntos al marcador cerrándolo por 4-7 con un Iluzjionist y kurii desenfrenados. Ambos jugadores de los herejes se imponían frente a la defensa de Souldazz con un estilo implacable a la hora de entrar en Villa.

No obstante, los de Deivid no habían hecho tan mal set y lo único que acusaron fue la determinación para acabar jugando a lo que habían estado haciendo el resto de competición. Pese a ello, el segundo encuentro jugaron mejor el ataque pero los herejes son demasiado herejes y con 5 rondas consecutivas tras el cambio de papeles, Heretics se convertía en el segundo finalista de la competición. El rusheo continuo de baroz y compañía no se podía frenar por el quinteto de Souldazz que no había tenido tan mala primera parte. Hay que aplaudir el juego con el que Deivid, ThuundHack, LioN, Wispy y eSCRIVA plantaron cara a Heretics siendo un rodillo continuo del cual no se supo deshacer en las 11 rondas que se llegaron a jugar. Tanto a la hora de plantar el sédax como eliminando al roster de Souldazz, la fortuna acompañó a kurii y los suyos. El 4-7 cerró nuevamente el set en Club y con él la clasificación.

Movistar Riders y Heretics deleitarán una final que ya es conocida por los fans de Rainbow Six. El final de la segunda temporada de la Spain Nationals entre ellos, así como la rivalidad que tuvieron durante toda la fase regular, convierte el encuentro en una fantasía donde cada afición barre para su casa y ve a los suyos claros campeones. El levantar el trofeo supone además el asegurarse una de las plazas de la próxima season del torneo nacional; por ello, ninguno quiere flaquear y un Bo5 como juez será el que dictamine quién es el mejor y dejará la posibilidad de hacerse ver una vez más en otra temporada de la SN.