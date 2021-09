Heroic planta cara a un BDS que sigue sin resbalarse

La tercera jornada de la European League ha corroborado una fecha más lo que todos los fans de competición del viejo continente ya sabían: BDS es el enemigo a batir cueste lo que cueste.

La cita con el mejor Rainbow Six de Europa en la semana de la Super Week volvió a jugarse en un ambiente enrarecido.

Tras la suplencia de THUUNDER con Heroic, el brasileño recuperaba la titularidad además haciendo un partido mayúsculo.

No obstante, pese al buen hacer del carioca y una buena armonía con su roster, los de Shaiiko volvieron a ser un titán al que cuesta hacerle sangrar.

El dominio del partido no se decantaba para nadie y es que Heroic empezó defendiéndose de los embistes que propinaban Renshiro y RaFaLe. Ambos franceses no cesaban en pushear Oregon mientras que Chaoxys y THUUNDER limpiaban, lo mejor posible, cada entry que trataban de materializar.

Con el empate del primer tiempo, el segundo se mantuvo, aunque con un cambio de papeles. De hecho, Chaoxys fue el que más se imponía en el ataque y el que tomó la batuta de los suyos para ello. El 6:6 anunciaba una prórroga donde un BDS herido de orgullo cerró el partido poniendo el 8:7.

Rogue se descuelga de la zona noble ante el imperio ruso. Empire saldó un partido sencillo en el que no dejaron hacer nada a los pícaros. El stompeo desde la quinta ronda les supuso un intento de repliegue en defensa que no cuajó y que les acabó por castigar en exceso. JoyStiCK y Scyther volvieron a ser la punta de lanza de los suyos y los que más daño hicieron en cada uno de los papeles que les tocó jugar. Por su parte, el conjunto alemán de Cryn no les queda otra que levantar la cabeza porque la competición no se detiene y el tilteo les puede jugar una mala pasada tras este 2:7.

Cowana agoniza ante G2 Esports y muere en la orilla. Los chicos de Benjamaster seguro que no pasaron muy buena noche después del partido que perdieron ante los samuráis. De no ser por el liderazgo que puso CTZN, a G2 le hubiera pasado factura el orden y disciplina con el que GorgoNa y el resto se impuso ante el quinteto de Ocelote. El buen muro que plantaron en el primer tiempo se vino abajo con una ofensiva pobre que hizo remontar al rival acabando en una prórroga que no le costó cerrar a los samuráis. El 7:8 se materializó y G2 ya empieza a mirar hacia arriba buscando la cabeza de la tabla.

Otro de los que parece salir del bache es Vitality, aunque lo hace de un Virtus.pro deprimido y venido a menos. Las avispas picaron a los osos rusos en un segundo tiempo que condenó el empate trabajado que traían p4sh4 y el resto. El mejor de los franceses fue risze quien estaba en todas las jugadas dejando caer los quilates por Oregon. Junto a este, BiBoo hacía de su escudero siendo el que mejor KOST sacó (91%). Esta dupla descolocó a todo el quinteto rival con un stompeo indefendible que les regaló la partida con un 4:7 que les vale para seguir sumando.

Na’Vi y Secret se las tienen en un choque que no se determinó hasta el final. La falta de defensa de cada escuadra dejó una partida muy lúcida en la que las kills fueron las grandes protagonistas. De no ser por una buena defensa en la duodécima ronda en la que la fortuna sonrió demás a los de Doki, lo más seguro es que hubiera habido una prórroga decantando el partido para los de SlebbeN que no salen de la cota baja de la clasificación.

La Super Week se cerrará durante esta tarde con el partidazo de la jornada entre Empire y BDS lo que hará que sus perseguidores no pierdan un momento el encuentro que cierra la cita para estudiar qué hacer la próxima semana.