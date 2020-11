La ira de Poseidon no frena a los jinetes para avanzar a la final de la Drone Cup

Movistar Riders sigue llegando a finales sin despeinarse. Los jinetes cabalgan hasta la final de la Drone Cup en un choque peleado contra el conjunto de Mav3ricks. Los de Javixu entraron algo perdidos y fríos en un encuentro donde Riders manejó los tiempos y se le vio más entero en su faceta ofensiva. Llevando el partido hasta las últimas posibilidades, los de ch0i trataron de hacerse valer en los 3 mapas, pero la buena colocación de su rival sólo les hizo plantar el empate dejando todo para un último partido en el que no se encontraron a gusto.

En el partido de apertura, Movistar Riders entraba apisonando y poniendo en 9 rondas el 7-2 que les hacía adelantarse en el marcador. Club no fue ningún misterio para Billordo y compañía y es que el quinteto contaba con una ventaja clara como fue el empezar atacando. Este factor les ayudó a ganar autoconfianza metiéndoles el autoestima en el cuerpo de cara a los dos sets restantes. Mav3ricks, por su parte, no quiso venirse abajo ya que sabía que en el segundo encuentro ellos iban a empezar atacando y llevando el control del partido.

Javixu mejoró a los suyos y con la pizarra ofensiva que habían traído no dejaron entrar a su rival apenas. Lo cierto es que Riders sigue pecando de no saber cerrar filas y tener la capacidad de frenar las embestidas de los rivales. Bien es cierto que son tan contundentes a la hora de atacar que pueden permitirse “el lujo” de ser algo más flexibles e imprecisos a la hora de defender; es por esto que tuvieron que meter una marcha más para no dejarse comer la tostada por los de Poseidon. Sin embargo, para cuando quisieron entrar en el partido los de JoT4 ya tenían bien marcado el guion de juego y les superaban poniendo el empate tras el 4-7.

Las cosas se complicaban para los jinetes, pero ese hándicap que tanto les desfavorece se revirtió en el último set montando un fortín y dejando un buen trecho para cuando les tocaba atacar. La carencia de táctica de los de ch0i en el primer tiempo les perjudicó de sobremanera ya que apenas sonsacaron 2 buenas rondas frente a las 7 que le endosaron los jinetes.

De esta forma, Movistar Riders ya espera al rival que saldrá de Team Heretics contra Souldazz. Los de baroz no han tenido la mejor de las fortunas en la European Challenger League y por ello quieren recuperar el autoestima en la copa nacional con vistas a llegar fuertes y en forma a la próxima edición de la Spain Nationals. Por su parte, Souldazz ha sido uno de los conjuntos más firmes y con las ideas más claras llegando así a esta fase del torneo. Las apuestas se decantan más por los herejes; sin embargo, los chicos de Wispy no pierden de vista el esquema de juego con el que han enamorado a sus fans dándole guerra a los herejes.