Lebron se agiganta ante el quinteto de Th3Antonio

La Superliga empieza con la Super-Week. Los 10 equipos echan a rodar y no todos los partidos cuentan con las mismas facilidades. Riders no empezó con victoria, el Betis tampoco y Team Queso a esta hora no sabe lo que es ganar en este Split.

El comienzo de la segunda jornada dejaba un resultado muy esperanzador para la temporada de S2V. Nixerino y su roster imponían con criterio su juego ante UCAM que había tenido un debut muy dulce pero la falta de concentración y la defensa de papel mojado con la trataban de contener los stompeos de los corazones les pasaron factura. Los rusheos de Jaeger y los suyos junto a la pizarra que traían aprendida dejaron buenas kills por la zona del río delegando los dragones y Nashor a placer para derribar (gracias a ese leveleo) el Nexo murciano.

BCN Squad cierra un partido donde IceBreaker doma a los leones. Parece que el comienzo de Superliga se está haciendo cuesta arriba para MAD Lions; la renovación de roster y la falta de entendimiento entre las líneas de su equipo, hace que el roster no carbure como en los splits pasados. Mientras tanto, la dupla del toplaner y el ex canterano de Riders (WidowMaker) deslumbra en la Grieta asombrando hasta a los casters de la buena sincronía entre el griego y el jungler. Con las líneas bien cubiertas y dragones y barón de su lado, los barceloneses se llevaban una victoria relativamente cómoda para lo que podía haber sido el encuentro.

G2 Arctic sigue en lo alto de la clasificación sin mirar atrás. El último encuentro contra eMonkeyz es la clara candidatura de los lobeznos a llevarse la Superliga. El asedio ofensivo del club granadino y un Supa sensacional fueron los argumentos de un equipo que no quiere dejarse nada para el final. Las 8 kills del tirador y un Oscarinin que volvió loco a Robocop hicieron las delicias de los espectadores; la pizarra de los lobeznos siempre ha sido muy destacable y en este nuevo Split se está haciendo notar. Por su parte, los monos parece que han corregido ciertos errores respecto al primer encuentro pero aún les queda mucho trabajo para parecer un equipo más contundente. La plena confianza de la cantera de G2 les hizo conseguir decantar todos los marcadores de su lado incluso llevándose 2 Nashor volatilizando el mapa a su favor.

Lebron sacude los cimientos de Giants que despierta las dudas en el club. CREAM Real Betis sigue poniendo piezas en su proyecto y es que la actuación que firmó ante los gigantes es digna de admirar. Poniendo un baluarte defensivo a manos de su jungla y su support (WhiteInn) Attila no pudo eliminar a ninguno de ellos. Tanto en las calles superior como central, el equipo rojo se vio mermado por la contundencia con la que jugaba el conjunto verdiblanco atacando y defendiendo a razón de cada movimiento que hacían. Principalmente, los de Miniduke estuvieron muy acertados a la hora de killear sumando a ello que los gigantes no estaban muy acertados en las teamfights feedeando a su rival. Este sinsabor dejó tilteado a Giants con un Betis lleno de ganas de seguir creciendo en la línea de este último encuentro.

Los quesitos siguen cabizbajos dejándose pisotear por los jinetes. Movistar Riders ha renovado equipo y pese a la derrota inaugural parece que han encontrado la línea argumental que quieren seguir. Las 24 kills que llevaron a cabo sirvieron para poder dominar un mapa que bien estaba igualado, aunque no por ello no supieron entrar al Nexo quesero con paciencia y buen hacer. Maxlore, jungla de Riders, fue la pieza por las que pasaba el juego de los suyos y por ello (con la dinámica al alza de su equipo) acabaron llevándose una victoria que bien puede acusar en la autoestima de Siler y compañía.