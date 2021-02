La LEC firma su jornada más molesta

Se empieza a abrir la brecha entre los equipos de la LEC. Sin embargo, G2 y Rogue continúan su tira y afloja en la zona noble a expensas de que uno de los dos tenga el típico resbalón que desmarque al otro.

La última jornada ha dejado un escenario complicado para lo que resta de playoffs ya que tanto Fnatic, MAD Lions, Excel, Schalke 04 como SK Gaming se miran de cerca sin dejar una clara diferencia entre unos y otros. Las 3 últimas derrotas de los mineros han dañado mucho la imagen que venían demostrando mientras que el conjunto de Upset se ha dejado superar por un Vitality que apenas venía encontrando su juego.

Lo cierto es que los fans están viviendo una LEC muy comedida en la que ninguno es capaz de apostar por nadie ya que la sorpresa puede aparecer en cualquier momento. Tanto es esto (hablando precisamente de los mineros) que no tienen esa misma consistencia de la primera vuelta viendo que al final de la misma, ha sido donde han ido a menos.

Su último encuentro contra SK Gaming tuvo un mejor aspecto de lo que dejó el resultado final. No obstante, la falta de bloque o la falta de táctica les hizo perder varias teamfights claves para la victoria. Sin ir más lejos, en la pugna por el Nashor final se borraron por completo por una clara falta de organización y no ser tan bloque como los de Jenax.

Ese buffo puso a SK dirección al Nexo sin dejar ya más opciones a los mineros que demostraron la falta de contundencia y claridad a la hora de parecer un quinteto y no 5 campeones dispersos por la Grieta.

Obviamente esta situación preocupa en las oficinas del Schalke, aunque a decir verdad hay más preocupación dentro de Fnatic por la parte que le toca. Cerrando el podio, los chicos de Bwipo perdieron contra las avispas en un partido mal planteado y muy precipitado. Entrando tarde a las teamfights, tratando de derribar torres custodiadas bien parecía que no era un encuentro entre 2 equipos de la LEC. De hecho, el toplaner de Fnatic pecó en varias ocasiones de buscar la confrontación de forma muy alocada tratando de rushear a un enemigo muy firme, lo cual solía acabar con Bwipo huyendo visto que no podía superar a su rival. Tanto el early como el midgame estuvieron protagonizados por este modo de juego. Además el Nashor hizo justicia, precisamente sobre este argumento, y es que el haber farmeado mal y poco durante el early te acaba condenando a un choque que acaba en tu contra. Las batallas por el río se convertían en una sangría continua para los fanáticos que no sólo se encontraban fuera de lugar sino que encima perdían el control territorial de las torres.

El buen orden de las avispas, un gran Skeanz y la buena tarde que tuvo Crownshot acabaron por decantar la victoria para estos con un cierre esplendido pusheando la toplane, destrozando al quinteto naranja y llevándose la victoria.