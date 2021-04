Leviathan: "Me muero de ganas por ver un estadio lleno de gente aplaudiendo y emocionándose"

Los shooters son un género dentro de los esports que se ha convertido en un clásico y en una de las patas más importantes. Los creadores de contenido de este tipo tienen uno de los públicos más fieles y con mayor relevancia en las plataformas de stream. Leviathan es una de esas creadoras de contenido que un día “por ánimo de sus amigos” decidió echar a rodar en este mundo y darse a conocer como una de las referentes de los shooters en la actualidad.

Con la evolución de estos, CSGO o Battlefield empezaron ocupando el contenido de sus vídeos de forma continua. Sin embargo, VALORANT ha aparecido en este ecosistema y para ella “ahora mismo es top 1, respeta totalmente a toda la gente que opina que Counter Strike es su top 1, pero tras muchos años en ese título le han dado ganas de probar cosas nuevas en VALORANT y aunque le eche 6 horas al día no se cansa”.

Su reciente fichaje por Vodafone Giants ha hecho que su público (el cual ya era grande) se haya visto ampliado y es que entre el contenido que hace y su papel como analista dentro de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) la han convertido en la elección de muchos para conocer a fondo el shooter de Riot Games. Su club acaba de arrancar el proyecto de VALORANT y varios de los jugadores que formaban parte del roster de CSGO han pasado a este brindándoles una oportunidad de reinventarse. Al preguntarle por ello, Leviathan considera que “para la siguiente Masters tienen bastantes oportunidades”. De entre sus jugadores favoritos del quinteto, PipsoN es su elección. El juego del ruso ha llevado la voz cantante dentro del equipo y ha sabido liderar a los suyos en los clasificatorios europeos del VCT y de la Rising Series.

Abriendo la mirada dentro del género, Fortnite, Rainbow Six y CSGO son los títulos que más han madurado esta porción de los esports. Bien es cierto que con la llegada de VALORANT parece que todo lo que no esté bajo el abrigo de Riot Games pierde calidad o no es tan importante como si llevase su firma. En este caso, la streamer ha dado su versión acerca de ello y entiende que los juegos de la compañía americana estén un escalón por encima del resto: “Antes de VALORANT yo no jugaba a ningún título de Riot y sentía envidia de la puesta en escena de los torneos y eventos que se hacía con League of Legends porque yo no entendía nada acerca de ello, pero aun así tengo muchas ganas de ir al mundial de LoL por la espectacularidad que tiene y me muero de ganas por ver un estadio lleno de gente aplaudiendo y emocionándose”.

Por otra parte, hay un porcentaje de personas machistas que acuden a muchos streams a soltar el comentario o incluso en muchas de las partidas hay jugadores que acosan y coartan a las jugadoras que quieren simplemente divertirse. Leviathan ha sabido ignorar a estas personas que tratan de bloquear su libertad y aconseja al resto de mujeres streamers que “pasen del tema y darles el mínimo caso posible” y añade: “si alguna vez os sentís acosadas en este sentido, haced un clip o captura de pantalla, subidlo a Twitter mencionando la cuenta de VALORANT y Riot Games para que se pueda denunciar la cuenta y al jugador con el fin de hacer un ecosistema más limpio y más sano”.

Al margen de todo esto, Leviathan se ha convertido en la imagen de VALORANT y de Vodafone Giants. Gracias al sistema de betas y drops que lanzó Riot Games le dio un impulso a su canal que la llevó a tener más views, seguidores y suscriptores. Tras este crecimiento, la oferta de los gigantes llegó a su mesa y, en palabras de ella, no puede estar más feliz por ello: “Desde el primer momento les dije que sí ya que al tener varios patrocinadores que me representan y con los que he trabajado hace que me sienta identificada con los valores del club”.

La pandemia ha lastrado los eventos, ferias y pabellones a nivel mundial. En España, convenciones como la Madrid Games Week, la Freakcon, Gamepolis, Fun & Serious y un largo etcétera de fechas se han suspendido al tener tan complicado reunir tanta gente sin las medidas de seguridad pertinentes. Para ella, una de las citas que más echa de menos y que desearía volver cuanto antes es la Gamergy: “Es el típico momento del año que todos estamos esperando para juntarnos, conocer a nuestros suscriptores y para hacer piña”, aunque también añora la Nice One de Barcelona ya que “adora la ciudad”.

Como último deseo, Leviathan sueña con ver a Giants recorriendo los brackets de la próxima Masters de VALORANT la que espera poder celebrar y estar junto al roster más pronto que tarde.