Liquid y Cloud9 cierran las plazas de semifinales de la BLAST Premier

Los cuatro mejores conjuntos de la BLAST Premier ya tienen adjudicada su plaza en las semifinales del torneo. Los caballos de Liquid pisotearon a los brasileños en su duelo personal; mientras que, por su parte, a la nube de Cloud9 le costaba hacerse con el partido en un comienzo turbulento perdiendo por 1-0 con un primer tiempo resuelto de forma ejemplar.

Brasileños y norteamericanos se enfrentaban tras unos octavos en los que había dominado a su rival de forma contundente. Sin embargo, el pasado es historia y sólo vale el presente. Con esa idea preconcebida, Liquid le demostró a MIBR que no iba a ser un camino de rosas con un comienzo defensivo que impedía plantar el artefacto y asesinaba a todo carioca que se paseaba por su área. La gran tarea de Twistzz fue determinante para que ese trabajo saliese adelante consiguiendo cerrar líneas atrás impidiendo su acceso. No obstante, durante el segundo tiempo, los de LUCAS1 despertaron e hicieron exactamente lo mismo sin dejar un solo hueco por el que pudieran pasar estos. Hasta 8 rondas consecutivas sacaron los brasileños poniendo nervioso el ataque de Liquid que hasta la ronda 27 no terminó de cerrar el primer set por 11-16.

En la segunda contienda los caballos aprendieron la lección y el dejar jugar a su rival nunca fue una opción. Con un resultado final de 2-16, NAF y compañía dieron un recital defensivo y remataron con sólo 3 sets el segundo tiempo; Stewie2K junto a EliGE fueron un destrozo para la pizarra de su oponente atacando en sus puntos fuertes y cegando los primordiales de Dust.

Cloud9 se relajó en un primer set que tenía dominado. Las estrellas de Complexity remendaron los errores en defensa del primer tiempo con un juego letal en el segundo poniendo un marcador en contra por 5-10. El 11-3 del segundo les valía para poner la primera victoria del lado de los locales siendo uno de los sets más explosivos del torneo. En total se consiguió hacer estallar el artefacto hasta 11 veces de las cuales 7 fueron de Complexity.

En el que sería el partido de empate, los de woxic aprendieron la lección y no dejaron hacer nada a las estrellas. Un primer tiempo muy parejo dio pie a que las nubes tuviesen un mejor plan ofensivo que les decantase el empate en el global. La explosión de la bomba fue de nuevo la protagonista de la partida de la cual abusó Cloud para forzar el tercer set.

Todo empezaba de nuevo de cero y el partido final estuvo tan reñido que las victorias se rotaban entre ambos dejando a juicio final el segundo tiempo. El luminoso marcaba 10-5 y todo apuntaba a que Complexity se iba a llevar el gato al agua. Sin embargo, una defensa aguerrida del conjunto de ALEX les hizo meterse en un búnker el cual no iban a terminar de tumbar k0nfig y compañía. Por 4-11 y un 14-16 en la final, Cloud9 alcanzaba las semifinales contra mousesports.

FURIA, Liquid, Cloud9 y mousesports ya tienen todo listo para intentar conseguir 2 de las plazas posibles que los llevarán al torneo global. Los cuatro equipos han trabajado hasta ahora con esa idea en mente y con una pizarra que no han perdido de vista en ningún momento. Se podría hacer una valoración objetiva de quién puede alcanzar el éxito; no obstante, a estas alturas, ya no hay favoritos y sólo la calidad será lo que se premie a la hora de ocupar la plaza del bracket final.