M1xwell y Fire in the hole se hacen de oro en la final de la FPS All Stars

El FPS All Stars llega a su fin tras dos días apasionantes y donde el espectáculo no ha faltado en ninguna de las partidas. Dejando para la última jornada las semifinales y final; Fire in the hole, Pochinki Predators, XP Team y WomboCombo llegaban como los más fuertes y más preparados a llegar a la final.

Los chicos de m1xwell llegaban frente a Pochinki Predators como claros favoritos de las redes por más de un 80% de los votos. Lo cierto es que el currículo que tiene el quinteto de Fire in the hole es envidiable en todos los sentidos frente al de sus rivales. Un partido plácido para los locales dejaba sin la ansiada final a eNxic y compañía. El nivel del roster híbrido de G2 y Giants seguía siendo un rodillo letal donde jonba fue el MVP del partido. Pese al 13-5 y 13-6 los de KRYP no tuvieron malas impresiones sobre los mapas; no obstante entre m1xwell, donQ y el MVP arrasaron a su rival con otra exhibición tanto en ataque como en defensa.

La otra semifinal que daría la segunda y última plaza del torneo pondría a evaluar el nivel de XP Team y WomboCombo. Las apuestas se volcaban de lleno con los de dhaK, pero lo cierto que fue un encuentro de lo más debatido. El primer set, WomboCombo se mostraba muy entero y con una idea ofensiva continuamente; por ello, los escarceos en defensa quedaron maquillados al convertirse en una pesadilla para el rival. El segundo partido, XP mejoró el nivel y puso en más aprietos a Bromas y compañía. Sin embargo el roster que representaban los jugadores de Fortnite ganaba por la mínima en ambos tiempos.

Con estos antecedentes se llegaba a una final, los rosters que abanderaban a CSGO y Fortnite eran el símbolo propio del boom de los battle royale contra lo clásico, lo que hizo que los fans de los shooters se animasen a jugar a este tipo de juegos.

Esta presentación justifica lo que precisamente pasó en el encuentro definitivo. 5-13 y 4-13, m1xwell, donQ, Fit1nho, jonba y Yurii destrozaron a su rival impidiendo incluso que en el segundo tiempo del segundo set pudieran siquiera ganar una de las 5 rondas que quedaban para darle el título.

El nivel de los representantes de CSGO queda totalmente fuera de cualquier duda que haya. Sin ser precipitado podemos estar hablando de que esta squad tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo de Valorant y sin lugar a duda todas las apuestas en cualquier otro torneo serían para ellos. Tanto G2 como Vodafone Giants se han convertido en una amenaza mundial para cualquiera de sus rivales. Por último no hace falta casi ni mencionar a m1xwell que consiguió el MVP de la final y volvió a dar otro recital magistral a los espectadores. Veremos cuál es el futuro del título de Riot pero a día de hoy no cabe duda de que hay un claro favorito para continuar haciendo pleno de títulos y por ende, finales.