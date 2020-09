MAD Lions apura la clasificación del play in en el Worlds

Los Worlds están dejando muchas sorpresas. Con los play in a punto de caramelo de concluir, los equipos están más que listos para los brackets finales. Junto a PSG Talon, Team Liquid apura la victoria in extremis contra Legacy Esports tras su caída contra el colista de su grupo, INTZ. Con ésta, los caballos se clasifican para la fase final mientras que Legacy, SuperMassive y MAD Lions deberán acudir a los brackets juntos a los segundos, terceros y cuartos del grupo paralelo.

La cuarta jornada ha alterado los planes del líder como de los leones que daban por sentado la clasificación de todos. Sin embargo, un invitado de última hora ha puesto patas arriba lo que parecía que iba a ser una cita tranquila.

INTZ se ha presentado en esta cuarta fecha con pleno en derrotas y sin jugar a nada en particular. Su papel de villano ha llegado pasado el mediodía cuando, jugando increíblemente bien, ha superado con creces a Team Liquid forzando un desempate contra MAD Lions que había caído previamente contra Legacy.

El partido contra ellos iba por momentos; a veces su ju ego demostraba cosas, pero la astucia y juego de Legacy se volcaba, cada vez más de su lado. Lo cierto es que los de Shadow no están sintiéndose cómodos en la competición; cada vez que intentan materializar una estrategia se encuentran con Topoon y compañía que desbaratan todo su juego.

No obstante, el desempate contra INTZ fue otra historia. Se puede hablar con toda seguridad de que el último partido de los leones contra ellos se vio al roster al que estamos acostumbrados a disfrutar en la LEC. El toma y daca de ocasiones y la comunicación con el roster hizo que se viera un Lions disfrutando de los Worlds por primera vez desde aquella victoria hace días. El susto que dio INTZ se quedó precisamente en eso; la clasificación de los leones entraba dentro de todas las apuestas y lo preocupante hubiera sido todo lo opuesto.

En el caso de Liquid la opinión de expertos y fans era la misma: clasificación directa con quizás algún problema con Legacy o SuperMassive. Sin embargo, INTZ fue el que acabó siendo el más problemático y el que acabó provocando ese desempate contra los segundos. Pese a ello, Liquid se afianza la segunda plaza de la fase final habiendo jugado un play in muy serio donde un tropiezo del travieso INTZ no mancha su historia.

Mañana veremos que dos se convierten en semifinalistas del aún pendiente play in. La confianza está puesta totalmente en que Lions lo consiga al igual que Legacy. Sin embargo, todavía queda algún escollo por el camino que complicará las cosas. Unicorns of Love no es precisamente uno de los rivales más sencillos al igual que tampoco lo está siendo Rainbow7. La suerte y el buen hacer serán los jueces de lo que queda por llegar.