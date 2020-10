Las mejores jugadas del partido entre Suning Esports y JD Gaming

Suning y JD Gaming continuaban los cuartos de final en una jornada que daba por vencedor a los del conjunto de Zoom. No obstante, que las casas de apuestas den por vencedor al favorito no quiere decir que pase o que por ello se vaya a cumplir.

Hasta cuatro sets han hecho falta para poder saber quién es uno de los cuatro semifinalistas, a lo que hay que añadir que los leones chinos han ido de menos a más durante todo el encuentro.

Un primer set muy enfrentado dio por vencedor a JD en un partido donde las kills y la caza de almas fueron la nota dominante. La disputa entre LoKeN y huanfeng por quien sería el mejor tirador les llevó a ser los que más kills sumaron y los que más espectáculo dieron. Tanto por las cazas en las calles superior e inferior, así como los choques en la jungla hicieron mella en el juego de los de Bin hasta que cayeron en la grieta.

El set del empate sirvió para que si aún no sabes jugar a League of Legends apuntes unas cuantas cosas sobre como revertir una eliminatoria. La contundencia con la que el quinteto de Suning eliminaba a su rival y conseguía plena libertar por la grieta para derribar torres asustó y acorraló a JD hasta la cocina de la que no conseguía salir casi nunca. Hasta 26 veces eliminaron a su rival sin dejarles opción. Tal fue el ahogue táctico de los leones chinos que se dejaron derribar una torre por las 7 que hacían ellos stompeando cada línea por la que pasaban. Tanto LoKeN como SwordArt volvieron a protagonizar las jugadas solo que esta vez con victoria de su lado y encontrando su mejor versión.

El encuentro que les pondría por delante tuvo de todo. Sin bajar el pie del acelerador acabaron boosteados en el nexo rival con el Nashor y dragón anciano de su parte. A Suning no le había hecho mucha gracia haber empezado perdiendo y así se lo quiso dejar claro a JD. No obstante, pese al final y remontada que hicieron, la característica principal con la que partían los de huanfeng es que no tenían prisa por jugar y aumentaban su ritmo de juego según se veían con opciones lo que pillaba por sorpresa a su rival haciéndole recular en vez de elaborar alguna jugada más clara para nerfear su stompeo.

Con el 2-1 en el marcador, a Suning se le ponía muy de cara el pase a semifinales. Sin cambiar el ritmo de su juego, y con la misma pizarra los leones chinos, jugaron a farmear y seguir cazando sus dragones mientras que su rival se dedicaba a derrumbarle las torres. Este cambio de perspectiva de JD no entraba en los planes de Suning que tuvo que salir de su estrategia para que lo hiciese tanto daño en las líneas. De este modo, el reparto de mapa se equilibraba más aunque eso no hacía que la ofensiva de los de SwordArt bajase. Lo que acabó por condicionar la última partida fue que las almas de dragón con las que contaba Suning habían leveleado más su nivel y el control del mid game les había dado mejor tándem para el final del encuentro.

De esta forma Suning es el segundo clasificado para las semifinales de los mundiales de League of Legends de esta edición. Aún es pronto para afirmar su DAMWON o ellos serás los que estén en la final; lo que si es más que seguro es que al menos un representante asiático habrá en la final y eso para el espectáculo es la guinda del pastel.