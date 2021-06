Misfits marca los tempos de la LEC

Dominar la LEC nunca ha sido fácil y los 10 equipos de la liga franquiciada lo saben demasiado bien. Tras la corona de MAD Lions en el último Split, el trono nunca ha estado tan disputado como en la temporada de verano. Tras 7 jornadas de luchas encarnizadas y destrucción de Nexos, hay un líder indiscutible que se ha salido de todas las quinielas y que está ofreciendo un juego soberano e intratable.

Misfits Gaming tan solo ha caído una jornada en lo que llevamos de competición y, además, reflejando un juego que ciega a sus rivales dándoles cancha libre para hacer y deshacer a placer.

Los conejos es cierto que no han tenido un fin de semana complicado, pero la autoestima que llevan trayendo durante las últimas semanas y el haberse consolidado como líder en solitario les ha dado ese plus de mejora que es difícil de superar.

Esta tercera semana Excel y Schalke han vivido en sus propias carnes la dupla más interesante de todo el torneo: Razork y Vetheo.

Tanto el jungla como el midlaner se están compenetrando de lujo en esta campaña. Contra el conjunto de Kryze no dejaron títere con cabeza y fueron al cuello del quinteto rival. El jungler español fue muy protagonista para conseguir mantener los tempos del río. Con un primer dragón de montaña, empezaron a abrir la brecha de oro y de kills a su favor. Con ello, las distancias en los marcadores se fueron dilatando mientras que Excel dejaba un juego pasivo a ojos de los viewers.

Si ya parecía un completo asedio la partida, Kobbe se consolidó como el más ofensivo. Asimismo, Misfits tiró el Nashor y pushearon la calle central cerrando las kills de la partida por 3-18.

Este aluvión aniquilador no pudo tener otro protagonista más que la propia pizarra de los conejos. Es verdad que de no ser por tener cinco jugadores tan letales como ellos, no habría sido posible, pero el haber perdido sólo 3 jugadores con tanta teamfight, bien es mérito de la estrategia.

Razork fue el verdadero minero contra el Schalke. El jungla español lideró a los suyos y fue el más ofensivo del equipo. Parece que la noticia de la venta de la plaza sigue afectando a los mineros a nivel profesional. Los conejos cerraron la semana con un stompeo continuo sobre ellos sin dejar muestra de debilidad alguna. A poco más de 20 minutos, Misfits contaba con 11 kills, 3 almas de dragón y un Nashor. El pusheo y rusheo de las calles les continuó dando las torres y la victoria era cuestión de tiempo.

Pese a conseguir el alma de océano, los de BrokenBlade hacían aguas en las teamfights careciendo de un plan defensivo que sostuviera los arreones que les estaban dando los conejos. Con Razork como protagonista, se cerró la partida con una diferencia de oro de 13K y siendo un líder temible.

El resto de la semana ha dejado también buenas señas de que Fnatic y Rogue no quieren perder de vista a Misfits. Ambos equipos persiguen su estela con una victoria menos. Por otro lado, los que parece que se han desinflado bastante son G2 y MAD Lions que cierran los puestos de playoffs junto a Vitality cerrando la peor semana de la temporada con 2 y 1 victoria respectivamente.