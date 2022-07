Mitad máquina, mitad hombre: Terminator llega a 'Call of Duty'

'Call of Duty' continúa expandiendo el mercado de las skins. Hemos perdido la cuenta de franquicias y marcas que han pasado por el battle royale y shooter online de Activision. Aunque no llegan al nivel 'Fortnite', no cabe duda de que la empresa también ha hecho los deberes a la hora de introducir marcas muy populares.

En esta ocasión se han decantado por una de las más veteranas y queridas dentro de la cultura pop. Hablamos de nada más y nada menos que Terminator. Aunque no cuenta por ahora con fecha de lanzamiento, el protagonista de las películas estrenadas en los 80 y que continuarán con diferentes secuelas posteriores aterrizará en 'Call of Duty' a lo largo de agosto.

El primer paquete estará compuesto por el famoso T-800, la versión más popular. Constará de varios cosméticos como las gafas de sol y la chupa de cuero, acompañándolo toda una serie de emblemas y proyectos a fabricar. Algo más adelante y como segundo paquete se sumará también el temido T-1000, el gran villano de la saga y protagonista de la segunda parte de la franquicia.