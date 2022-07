Un luchador de la UFC hace referencia a un desagradable gesto de 'Call of Duty' para "calentar" a su rival

El denominado "tea bag" (bolsa de té en castellano) es uno de los gestos más desagradables que puede haber en el mundo de los videojuegos online. Utilizado para humillar a los jugadores eliminados, y sin entrar en demasiados detalles, consiste en poner los genitales en la cara del jugador.

Este gesto que ganó una enorme popularidad hace unos cuantos años con la entrada masiva de las consolas en el mundo online competitivo, ha sido utilizado como referencia para caldear el ambiente por parte de un luchador de la UFC.

Se trata de Paddy Pimblett, un luchador británico que de cara a caldear el ambiente antes de su combate ha hecho unas curiosas declaraciones que han llamado la atención. Algo que no sorprende lo más mínimo si tenemos en cuenta que durante este tipo de acontecimientos, en especial previo a los combates, encontramos una lucha de insultos e intercambio de frases de lo más peculiar.

"Voy a hacerle un teabag, hombre. Le voy a hacer un teabag como si fuera Modern Warfare 2. Me pondré en cuclillas lo más cerca que puedo de su cabeza mientras el árbitro me grita. Me pondré en cuclillas arriba y abajo como si estuviera en Modern Warfare 2"; decía Paddy durante su entrevista previa al combate.

¿Su contrincante? Jordan Leavitt. Y es que las declaraciones de Paddy vienen después de que el propio Jordan asegurará que no estaba para nada impresionando con las capacidades del británico. Palabras que sin duda no sentaron nada bien a Pimblett. La pelea se celebrará mañana 23 de julio.