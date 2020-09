Movistar Riders Academy se lleva la Gamepolis 2020

Llega a su final una nueva edición de la Gamepolis con un final esperado para todos. Tras el fin de la Liga Nexo, Movistar Riders Academy parece que no ha perdido su ritmo de competición. La victoria de los playoffs contra el indestructible Origen SB les ha dado fuerzas para afrontar este nuevo torneo donde ningún rival ha podido hacerle frente.

Con pleno absoluto de victorias, los jinetes se plantaban en las semifinales contra un Abyssal recién llegado a su liga. Los de Vixzy sabían el reto que suponía vencer a esta academia; sin embargo, el camino por el que habían pasado Hydra y compañía tampoco es que haya sido sosegado y tranquilo. Killabeez en octavos y Arena Quesito en cuartos habían medido al quinteto azul viéndose muy ducho en todas sus líneas. En estas semifinales se pudo comprobar por qué la academia de los jinetes consiguió la Liga Nexo y el nivel que estaba demostrando en este torneo. Sin tener que destacar a ningún jugador en particular, el roster al completo castigaba y martilleaba todas las calles de la grieta. Además, el muro plantado por Hydra en mitad del campo y los rusheos de los de WidowMaker en la jungla impidieron a su rival conseguir ningún alma de dragón. Con este espectro tan lúgubre para Abyssal tocaba remontar un partido al Bo3 bastante complicado ante la solidez de su contendiente.

Un guion totalmente idéntico al del primer encuentro, Riders Academy volvió a ser un rodillo contra Abyssal. No obstante, esta vez Jervo y los suyos hicieron mejor tarea en el early y mid game; los jinetes no tuvieron tantas facilidades para encontrar su juego y los dragones caían esta vez más hacia el otro lado. Por ello, la academia de Movistar regaló ese oasis en el marcador para ir derribando más torres que su rival y hacerse con mayor control de la grieta. De ahí que el principio y mitad del juego de los abisales tuviese una mayor estabilidad; no obstante, achicados atrás y con Riders stompeando sin cesar, se impuso el 2-0 donde la estrategia de ignorar al rival funcionó y bastante bien.

Con Movistar ocupando una de las plazas de la final, QLASH hacía lo propio en su bracket. Teniendo a los férreos Kiwis enfrente, los dragones tampoco llegaron por un camino de rosas al encuentro. UCAM Esports Academy y Vodafone Giants Academy fueron jueces de los de AMIRAL. Rata y compañía buscaron continuamente la teamfight, tumbar torres y conseguir las almas pertinentes. Sin embargo, la estrategia acabó dando sus resultados y QLASH vencía a un venido abajo Kawaii Kiwis que fue haciendo más aguas según transcurrían los minutos.

En un segundo partido más disputado con los de Daniur (deseosos de venganza) y un early y mid game de respeto e igualdad, a los dragones les tocaba remar y revertir las 4 almas aferrándose al boost del Nashor para firmar la épica. Asimismo, QLASH stompeó con el baron de su lado al nexo de Kawaii Kiwis metiéndose en la final contra los jinetes.

La final no tuvo discusión. Pese al gran juego que demostró QLASH en semifinales remontando el segundo partido, Movistar Riders Academy tiene ese algo que todos los clubes grandes tienen. Al ser al Bo3, tampoco había mucho margen de revolverse y ese hándicap lo aprovecharon los jinetes perfectamente. Acaparando todas las almas de dragón y siendo mucho mejor en las teamfights, Raziel se vistió de héroe y el tirador de los jinetes impedía que cualquier rival tumbase torres o robase dragones. Este factor fue fundamental para que el resto de líneas fueran un coladero y que el roster de Movistar fuese tomando mayor mapa.

El segundo y último encuentro, Riders siguió en su línea dejando sin ideas y haciendo equivocarse en defensa al rival. La humillación con la que los jinetes hicieron sentir a QLASH empezó robándole los dragones en su cara y terminó entrándole con los cinco integrantes del roster apiadándose de la vida de AMIRAL en lo que todos iban destruyendo los inhibidores precedentes del nexo.

Esta misma tarde comienza la Liga Nexo y la academia de los jinetes apunta a ser uno de los huesos más duros de roer. Desde la aparición de la Liga Nexo, éstos ya tienen 2 títulos en sus vitrinas y no parece que vayan a cansarse de conseguir más.