Movistar Riders evoluciona y domina la escena nacional

Movistar Riders es uno de esos clubes que te tienen que caer bien por necesidad. Su estilo de juego y los rosters plagados de estrellas invitan a todo el mundo a ver sus partidas y seguir haciendo más grande al club. Entre los muchos éxitos que ha conseguido el equipo azul, los diferentes sponsors y la creación de nuevas academias como la de Fortnite han supuesto un salto de calidad que han puesto a la entidad en la cima de los equipos de esports.

Entre las distintas categorías cada conjunto se ha visto reforzado; pero donde más enteros ha ganado ha sido en el ciberdeporte por excelencia: League of Legends. Tras el Split primaveral de la SLO, los jinetes encontraron su mejor juego en la European Masters llegando hasta el podio cayendo contra KICK. Con este varapalo encima, su esplendor y gran pizarra sería la que llevaría a ganar la temporada regular y los playoffs del Split estival; no obstante, la maldición de ganar la liga les llevaría a no tener muy de cara el torneo europeo. De este mismo modo tampoco estuvieron acertados en la Iberian Cup donde ese roster que había ilusionado parecía deshacerse.

Pese a que el equipo senior haya tenido este tipo de altibajos, su academia ha enseñado el buen trabajo que se está llevando a cabo con los filiales donde, entre los trofeos más destacados, están los playoffs del primer Split de la Liga Nexo y la temporada regular del segundo. La rivalidad que ha tenido con la cantera de Origen es lo que ha hecho que los jinetes no se durmieran en los laureles y mantuviesen el ritmo de competición.

En el caso de los shooters, a Movistar Riders no le ha ido nada mal. Su juego fetiche por excelencia ha sido CSGO donde torneo en el que ha participado trofeo que ha conquistado. Desde la vuelta a los enfrentamientos, los jinetes han conseguido la ESL Masters España 7 y 8 y las paradas 6 y 7 de la One Tap League. El juego tan meticuloso que han conseguido llevar a cabo los de mopoz ha sido la clave para llenar de oro las vitrinas de Matadero. Tanto él como su quinteto ya esperan ansiosos para jugar la primera temporada de la One Tap League donde se enfrentará a x6tence, Wizards y Team Queso.

En el caso de Rainbow Six, los de FOSKITo han ido de más a menos con el escollo de no conseguir superar a Cowana en el clasificatorio cerrado de la European Challenger League. Pese a esto su más que destacada faceta en lo nacional les ha hecho levantar el título de la temporada regular de la Spain Nationals S2 y la Drone Cup. Esta última fue un respiro ya que los herejes habían complicado los playoffs del campeonato nacional y los jinetes saben que la venganza se sirve en plato frío.

Los primeros torneos de VALORANT han dejado una mueca de satisfacción en la grada de Riders. Con un gran comienzo levantando la Legion Defiance Cup ante B7 Warriors su trayectoria por las paradas de la Genesis Cup y los choques de la ROG VALORANT han sido los escenarios donde mejor se ha encontrado pese a no tener un éxito rotundo. Lo cierto es que VALORANT aún tiene un mundo por desarrollar pero los equipos ya empiezan a coger rodaje y los jinetes dejan señas de lo que puede llegar a venir.

Por último Zidane y Andoni ha representado al equipo en FIFA y con la llegada de Toniemcee han sacado todo el partido al simulador futbolístico. Sin embargo 2020 no ha sido el año de los jinetes en esta sección donde su mejor papel fue en la eCopa RFEF en la que consiguieron pisar podio cayendo en las finales de cada plataforma.