Movistar Riders y sAw pelean y llegan a la final de la ESL Masters España

Un camino arduo y difícil se ha abierto en la ESL Masters. Con una tabla de clasificación con pocas posibilidades para equivocarse y dejando unas semifinales atrás, ya conocemos los finalistas de la competición nacional.

Movistar Riders y sAw jugarán la final de CSGO habiéndolas pasado canutas en sus choques de semifinales contra Wygers y ZEROZONE respectivamente. La tarde de ayer, los jinetes sufrieron y tuvieron que remar contracorriente frente a los tigres blancos. Los de larsen estaban imprecisos y perdían la posición durante el primer set. Al entrar tan fríos, permitió que SOKER y compañía hicieran estallar el artefacto hasta 6 veces y durante el segundo tiempo sacaran la guadaña a pasear acabando con el roster rival en 8 de las 9 rondas que se jugaron.

En el segundo set, Riders se lavó la cara y ahora le tocaba devolver el aluvión a Wygers. Con un comienzo fulgurante, los jinetes se marcaron un 12-3 en el primer tiempo que casi aguan en el segundo. Todo lo que se proponían salía; esa faceta tan ofensiva caracteriza, y muy bien, al conjunto europeo donde se suele sentir más cómodo que en el defensivo. Este hecho les afectó claramente cediendo 8 veces contra Wygers y cerrando el marcador por 16-11.

El último partido, el de la discordia, ya tenía en mejor posición a los jinetes. Tras los errores en defensa y el descalabre táctico del segundo tiempo sabían lo que tenían que hacer y sobre todo no dejar ocasiones a su rival. Wygers, por lo que le tocaba, debía hacer más daño y ser más incisivo en su juego. Con las bases de la pizarra escritas, Riders aprovechó el primer tiempo defensivo para hacerse un fortín y defender con uñas y dientes al rival. Superando claramente el set defensivo, los jinetes tenían una buena posición para cerrar el encuentro y tras un empate a 6 y un resultado final de 16-11 los jinetes se metían en la final.

El mismo caso tuvieron los chicos de statodo que remaron contracorriente ante el buen comienzo de Blastinho y compañía. Un sausol destructivo, y siendo el más killer de la partida, puso en apuros a los lusos que veían como toda acometida que trataban de llevar a cabo se deshilachaba. Sin embargo, el toma y daca entre ambos acabó con una prórroga hasta el 17-19 en la que los españoles tuvieron mayor fortuna y precisamente sausol determinó el primer set con esas 33 kills que consiguió llevar a cabo.

El segundo encuentro no tuvo mucha discusión. JUST logró para los suyos hacer estallar la bomba hasta 6 veces, cortarla una y eliminar al roster rival hasta 9 veces. La actuación de los portugueses es cierto que no se pudo hacer mejor gracias a éste, pero el posicionamiento con el que los de sAw se movían por Nuke les daba alas para poner el empate con un 16-5 que hacía temblar a ZEROZONE.

Los chicos de sAw se habían crecido y sabían que tenían que firmar la misma actuación en el tercer set. Por su parte, ZEROZONE no parecía contar con los recursos emocionales suficientes para levantar el partido y entrar en la final de lleno. Con esta actitud, perdían la posición mientras que los lusos hacían lo que querían con ellos. Las primeras 7 rondas MUTiRiS y los suyos arrasaban Inferno mareando y doblegando la defensa táctica de ZEROZONE. Durante el mid game, las cosas parecían más igualadas y ambos conseguían pintarse la cara; el final, no obstante, se puso muy de cara para los portugueses que, haciendo estallar hasta tres rondas consecutivas la bomba, entraban en la final por 16-10.

Riders y sAw deberán fijar una táctica clara ya que ninguno de los dos se va a dejar amedrentar por el otro. El fin de la octava temporada de la ESL Masters llega a su fin y no podía ser más emocionante como lo está siendo.