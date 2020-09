Naow lidera la jornada de supervivencia en La Copa

La Copa sigue siendo un torneo muy reñido y disputado. El torneo del shooter se ha convertido en el entretenimiento perfecto de los amantes de CSGO donde 16 de los mejores equipos del panorama liguero están luchando por hacerse con una plaza en los cuartos de final de los playoffs.

La última jornada dejó 4 partidos entre los equipos de los encuentros de eliminación en donde QLASH, Rhyno, Baecon y Titans dieron el do de pecho ante sus rivales.

Arrancaba la tarde con S2V, que había caído por poco ante UCAM, y Baecon. Tras la magnífica actuación de los corazones durante la Orange Unity League, se esperaba que los de kanarito siguiesen con la misma tónica; sin embargo, el hambre con el que llegaron los portugueses a por ellos dejó vendida su defensa y lo acusaron durante todo el partido.

El encuentro de tú a tú fue la continua disputa que mantuvieron ambos. 2 rondas para los de Emp, 3 para los corazones, otras 2 para Baecon… así hasta la ronda 20 donde KST y compañía mejoró el late game dejando una sola victoria más para los de Vasili y cerrando así el marcador por 12-16. Baecon puede estar tranquilo a falta de la última jornada ya que si sigue jugando de esta forma tiene asegurada su clasificación para cuartos de final.

Con esta sorpresa, Save’s Esports y QLASH alargarían su disputa pasada la hora y media de encuentro. Con una prorroga más que dilatada, ninguno quería perderse la primera final de la competición. Los dragones que, a priori, partían como favoritos apuraron hasta la ronda 41 su victoria por 19-22. Naow, que fue el mejor de la jornada con 40 kills y 26 caídas claudicó un partido muy destacado con 5 entrys. Su compañero de equipo, Jony Boy, con peor resultado KD, destacó de manera importante con otras 6 entrys siendo los dos mejores que abanderaron el partido.

Rhyno puede estar orgulloso del quinteto con el que cuenta. Su partido contra FTW sirvió para que aquellos que pienses que no tienen cabida en este tipo de torneos, empiecen a creer en formar un roster para participar. Entre los cinco firmaron buenas entrys, en cuanto a kills no lo hicieron mal y jugaron bien tanto la defensa como el ataque. Por parte de For The Win, el toma y daca contra los rinocerontes acabó decidiéndose por un mejor juego ofensivo. La defensa de la bomba se veía siempre cortada por alguno de sus rivales y en apenas 1 ocasión consiguieron hacerla estallar. No obstante el 16-13 certifica esa igualdad pese al resultado final y meritorio de los de !CARUS.

Tenerife Titans continua siendo ese férreo muro que se vio en la última temporada. Hasta 6 veces consiguieron explotar la bomba en el campo de DOGMINATION. No obstante, al igual que el encuentro anterior, tanto el early, mid y late game estuvieron muy marcados por buenos momentos de cada equipo. Un early más que satisfactorio de los titanes, un mid para los perros y un late de nuevo para Viltrex y compañía decantó el 13-16 con el que acabaron los de Tenerife.

Con estos resultados sólo queda una jornada para concluir la fase de grupos de La Copa. KPI, Heretics, Wygers y sAw siguen a la espera de rival en la última fecha con la que podrá empezar a rodar la fase final del torneo.