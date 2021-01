Oscarinin cierra la cuenta pendiente con Movistar Riders

Se abre un nuevo curso en la Superliga. Los 10 equipos han hecho los deberes y ya en la tarde de ayer se pudieron ver los primeros fogonazos de lo que nos espera en la Grieta del Invocador.

La primera jornada la arrancaban CREAM Real Betis y MAD Lions. Los verdiblancos partían como favoritos en un duelo donde el cambio de fichas en el conjunto de los leones y el buen refuerzo del club hispalense les daba crédito. No obstante, no todo es nombre y número; por ello, los de Alexx pasaron por encima al Betis que no paraba de respawnear en su área ante el continuo stompeo de los leones. La principal característica del encuentro fue el buen hacer del jungla que no dejó un solo objetivo a Miniduke y compañía. Ante tal aluvión ofensivo, el quinteto sevillano intentó mejorar sus defensas, pero para cuando quisieron hacer algo más tenían en el contador 14 kills en contra y a los leones tirando el Nexo.

La buena suerte acompaña a la experiencia de UCAM. Raffita, Baca y Plasma siguen siendo los tres miembros que más ilusionan a los fans de los murcianos. Los nuevos fichajes ya ruedan al son de la tripleta y es que con estos tres veteranos de guerra es muy fácil adaptarse a la Superliga. Hadess se llevó el MVP siendo el apoyo necesario por la jungla para que los dragones de nube dieran mayor buffo a los ataques de sus compañeros. A ello hay que sumar que las kills y las asistencias pasaban por él también manchando así el debut de WidowMaker y compañía en el nuevo Split.

S2V comienzan el año con buen pie a costa de los monos. El conjunto de eMonkeyz no parece que su problema parta del renueve de roster. La pasividad con la que cede la batuta del partido al rival se ha vuelto a repetir en este debut haciendo que Viketox y compañía pasen por encima a Javier y los suyos. Además, el cierre del encuentro patrocinado por un stompeo buffado con el Nashor sólo hizo que la primera caída de los monos, al menos, fuese lo menos lenta y dolorosa posible.

Team Queso apunta a maneras complicando la jornada inaugural a Vodafone Giants. Los gigantes, tutelados por Th3Antonio, tuvieron un early y mid game complicado; la paciencia y tranquilidad de saber que debían ir poco a poco se llevó de manos del toplaner para que el inicio de campaña no acabase mal. Pese a la derrota de los de JaVaa, el gran encuentro que fraguó su roster ilusiona a sus fans que vaticinan que si siguen jugando así, el Split primaveral puede acabar muy bien para ellos.

La joya de la corona se hizo esperar hasta el último encuentro de la tarde. El Movistar Riders contra G2 Arctic revivía el final de la temporada pasada y en este caso caería del lado de los lobeznos. El conjunto granadino llevó la batuta del partido todo el tiempo. Oscarinin y Supa llevaron el ritmo y la frecuencia de cada línea mostrando su candidatura firme al liderato de la Superliga. El buen trabajo por el río y la determinación en las kills fueron su argumento para arrinconar a los jinetes que aún se les ve verdes para soñar por ellos. Hay que recordar que Riders ha renovado su plantilla prácticamente desde cero, mientras que Arctic ha reforzado alguna de sus líneas.

Sin lugar a duda los fichajes ilusionan y los primeros cinco partidos han abierto con un gratificante sabor de boca. Los fans ya esperan con ansia la segunda jornada para así ir viendo cómo se coloca la clasificación. La Grieta será juez y testigo de lo que queda por venir.