'Overwatch 2' levanta la peor de las sospechas debido a una polémica encuesta

'Overwatch 2' tiene grandes noticias bajo el brazo. Si bien en un principio la secuela del shooter multijugador levantó algunas dudas, la confirmación de que será un juego gratuito y con crossplay entre plataformas eran las mejores noticias posibles para los amantes de la saga.

Todavía quedan unos meses para su estreno. Previsto para consolas y ordenadores en octubre, 'Overwatch 2' no ha vuelto a dejar nueva información aunque una encuesta realizada a la comunidad ha destapado la peor de las sospechas.

El jugador de 'Overwatch' y usuarios de Twitter Portergauge ha compartido a través de su cuenta en la red social varias preguntas recibidas de acuerdo a una encuesta sobre 'Overwatch 2'. "¿Pagarías 45 dólares por una skin?", era una de las preguntas que, como ya estaréis imaginando, han puesto en alerta a los usuarios de la franquicia.

'Overwatch 2' no ha confirmado por ahora su sistema de monetización. Si bien es cierto que podemos imaginar un pase de temporada, ya habitual en los títulos free to play, no sería descabellado que el FPS siguiera también una línea de venta de skins dada la gran cantidad de personajes disponibles. No obstante, los precios de la encuesta y las preguntas en sí no deben ser tomados al pie de la letra, ya que simplemente se trata de unas preguntas para conocer la opinión de los jugadores.