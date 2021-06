La pata de conejo de Vetheo da suerte a Misfits

La LEC ha vuelto y no podía haberlo hecho de forma más espectacular. Tras el MSI y un tiempo de relax y vacaciones para los fans de las ligas de máximo nivel del MOBA, la competición europea ha vuelto no sin esperarse sorpresa en la tabla. La primera semana ya ha cerrado y hay un líder inesperado copando lo alto de la clasificación.

Misfits se ha coronado tras 3 jornadas como el rey y es que los de Vetheo han llegado a esta campaña con un aire distinto y con ganas de dominar la escena competitiva. Tras un Spring Split ramplón y decepcionante, los conejos han superado ya a Fnatic, SK Gaming y Vitality durante el pasado fin de semana sin dejar títere con cabeza y alejándose por un punto de sus perseguidores MAD Lions, G2, Astralis y Rogue.

Para sorpresa de muchos, otro de los grandes invitados en lo alto de la tabla es la estrella roja la cual también cerró un mal curso el campeonato pasado. Más allá de la lectura de la tabla, hay que decir que el impulso de Kobbe y los suyos ya vino de vencer a los fanáticos que bien colgaban el cartel de favoritos y acabaron escaldados. Tras el fichaje de Adam y la reorganización del roster tras la salida de Selfmade, Fnatic quería centrarse en lo deportivo y volver a ser uno de los equipos con más peligro de la LEC. Sin embargo, una cosa es lo que se sueña y otra la que llevas sobre el papel.

Bien es cierto que el encuentro entre ambos quintetos estuvo igualado en la mayoría de marcadores. No obstante, el mal uso del Nashor y el provecho que sacaron los conejos al eliminar a cuatro de las cinco figuras del equipo les hizo stompear el Nexo y llevarse la primera victoria. Hay que decir que este partido estuvo muy marcado por las ocasiones individuales destacando, principalmente, el juego del midlaner francés Vetheo. El de la calle central sigue siendo uno de los mejores del mundo en su posición y no dudó en hacer un debut en este Summer Split por todo lo alto. De las 11 kills y 4 asistencias, sacó 2 cuadrakills que le sirvieron para ser el líder de los suyos y el metrónomo del equipo para que así comenzasen la temporada con una autoestima sublime.

Contra SK Gaming no se iba a hacer mucho más difícil que con Fnatic. Las 4 almas de dragón y el pusheo de las líneas le abrieron muchos huecos para jugar a placer. De nuevo, el francés fue clave para la victoria ahogando las líneas de presión de la jungla rival apoyando, a su vez, al jungla español para rushear la Grieta del Invocador. SK no pecó en exceso de falta de juego; no obstante, el problema que más devengó la derrota para su roster fue la carencia defensiva y un desentendimiento entre las calles y jungla.

El partido que le certificaría el liderato de la primera semana fue contra Vitality. Tras la derrota entre los favoritos de la LEC, el camino se allanó para los conejos que dependían de ellos mismos para tener un fin de semana idílico. Vitality (que venía de perder contra Rogue) era el rival perfecto para dormir en la primera plaza. Las avispas nunca han destacado por un juego amenazante en la LEC y esta jornada tampoco iban a demostrarlo. El stompeo continuo de los conejos, y en especial de Vetheo, les dio la imbatibilidad hasta la próxima semana. Los aficionados de League of Legends saben de la importancia de la dupla entre el jungla y midlaner de los quintetos y en este caso Razork y Vetheo han venido a esta campaña con un extra de vitalidad imparable.

Pese a la rivalidad entre ambas naciones, los dos jugadores de Misfits han conseguido tener una sinergia incontestable que ha vuelto locas a las defensas rivales. El buen posicionamiento en el río los llevó a un control de la jungla que les facilitó conseguir las almas de dragón y stompear las torres del mapa. Cerrando la partida con 11 estructuras frente a 1 queda claro que las avispas acabaron encerradas, con su toplaner tilteado ante la impotencia de haber caído hasta 6 veces y ser uno de los penúltimos de la tabla.

Así, Misfits se ha colocado como líder con un equipo muy sólido y con una idea muy clara de juego. Los conejos apuntan a ser uno de los enemigos a batir y quien sabe si serán los nuevos reyes de la Grieta del Invocador derrocando a los leones.