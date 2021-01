G2: el rey de copas de los esports

Ganar, ganar y ganar y volver a ganar se ha convertido en el encabezado de los contratos que firman los jugadores que llegan a G2 Esports. Los samuráis vencen y convencen todas las competiciones que participan pero donde más público atrae y donde la familia crece geométricamente es cuando el quinteto de Jankos juega en la LEC o en los Worlds.

Pese a las diferentes categorías en las que podemos ver a G2, League of Legends es su juego fetiche y si encima a eso le sumas que juega en la liga franquiciada de Europa y en los mundiales año tras año la combinación se hace perfecta.

Su 2020 ha sido para enmarcar. Tras la conquista del Split primaveral de la LEC (tanto en la temporada regular como en los playoffs) decidió relajarse algo más durante el siguiente, pero pese a ello levantó el trofeo en los playoffs ante su rival directo, Fnatic, por 3-0.

Con este palmarés que más de un equipo sueña tener, se presentaron sin ningún complejo a los mundiales y con esa filosofía de campeón llegaron hasta semifinales donde su maldición continúa, cayendo ante el que sería campeón (DAMWON) en la antesala de la final por año consecutivo.

Sin embargo, G2 no se cansa de ser ambicioso y la marcha de Perkz a Cloud9 parecía que lo iba a debilitar y ante todo pronóstico ficha a Rekkles arrebatándoselo a Fnatic haciendo un quinteto más poderoso incluso y con la mirada puesta en la conquista de los Worlds 2021.

En cuanto a los shooters, los samuráis no distan mucho de sus compañeros del MOBA y es que con la llegada de VALORANT no se podía decir que hubiera un emperador dominador hasta que mixwell y los suyos sólo han perdido un torneo de los 10 en los que ha participado. También hay que decir que aún sin ganar la First Strike que se llevó Heretics (fue este mismo quien se lo quitó de en medio en las semifinales otorgándole la medalla de bronce) han mantenido un nivel supremo e inalcanzable. Pero aun con ese escollo, hay que hacer una breve lista para conocer todos los trofeos que ha conseguido:

Vitality European Open

WePlay! Invitational

Mandatory.gg Cup

Allied Esports Odyssey

LVL Clash 2

BLAST Twitch Invitational

Clasificatorio de la First Strike (Europa)

Play In First Strike

Playoffs First Strike

Pero lo destacado de esto no es que lo gane sino el hecho de que si sumamos el número de rondas ganadas frente a las vencidas hace un total de 30-12 dejando el marcador en contra a 0 en 5 de 10 partidos, lo cual es una auténtica locura.

Un escalón por debajo estarían tanto el equipo de Rainbow Six y el de CSGO. En el primero, los de Pengu han crecido exponencialmente a lo largo del año tras la sexta plaza de la Six Invitational pasando por la segunda plaza de la Pro League 11, una plata en la Six August 2020 Major en un partido muy reñido contra el que es el mejor equipo del mundo: BDS Esports y conquistando la liga alemana, la GSA League ante Rogue.

Por la parte de CSGO, los de nexa sólo se les ha visto durante la primera parte del año pero para los fans de los samuráis ha servido y de sobra. El formato del Split primaveral de la liga BLAST Premier hizo que compartiese corona con Na’Vi y FaZe Clan mientras que en el mundial de la IEM XIV cayó ante los de s1mple por 0-3, el cual es reconocido por ser el mejor jugador del mundo de CSGO.

En último lugar uno de los juegos que parece caer en el olvido pero no deja de ser uno de los esports más atractivos del mundo es Rocket League. Tanto en la RLCS 9 norteamericana como en la Rocket League Spring Series de Norte América levantaron el título ante SpaceStation Gaming y NRG ambos por 4-0.

La tripleta norteamericana ha pasado a ser un rival fuerte que todos los que se enfrentan a ellos quieren superarles y en muchas ocasiones pecan de dejar la defensa vendida haciendo que Rizzo y compañía ganen con más contundencia aún. G2 es el rival a batir y es que el rey de copas de los esports sigue creciendo y no echa el freno ni aunque quisiera.