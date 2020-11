Riders remonta la final y alza la ESL Masters España

Movistar Riders tiene una virtud muy destacada que les falta a otros equipos. Mientras algunos conjuntos, en la adversidad, acaban cediendo espacio y tilteandose más cada minuto que pasa, los jinetes saben anteponerse a esto y un comienzo arrollador no impidió que se metieran en el partido y luchasen por el título.

El conjunto europeo de Movistar Riders y el luso de sAw ofrecieron un recital dentro del género de los shooters. La maestría con que se pudo a ver a MUTiRiS, JUST, larsen o shokz pocas veces se puede ver y es que la final de la ESL ha dado para sacar varios puntos a destacar.

En un Bo3 los jinetes entraron al combate fríos, perdidos y faltos de carisma en su juego. Una espectacular jugada de los portugueses hizo que el partido se decantase en el mid game a su favor haciendo estallar el artefacto 6 veces tan solo en el primer tiempo. Lo cierto es que Riders no empezó tan mal pero en cuanto sAw vio la táctica que estaban llevando a cabo la frenaron en seco y se llevaron el set por 4-16. Tal fue el rusheo y stompeo que recibieron en el primer set que la pizarra del segundo cambiaba por completo.

Esta final de Riders recuerda mucho a las semifinales del día anterior donde los azules no conseguían meterse en el encuentro hasta conocer los flancos abiertos en el juego del rival. De este mismo modo, los de larsen firmaron un segundo tiempo muy igualado en donde un bueno dominio ofensivo del primer tiempo y con lo justo en el segundo fue razón suficiente para empatar el partido. Es cierto que el quinteto de Riders se la juega mucho cuando tiene tanto control en el partido; el abandono de la defensa cuando le toca cerrar el encuentro es una evidencia y pecan de ponerse nerviosos y no cerrar las filas para que no entren y planten la bomba a placer. Este empate levantaba la moral de los jinetes pese a que los lusos estaban jugando mucho mejor.

Hay que decir que ambos finalistas pierden cierta credibilidad a la hora de que su faceta defensiva sea la que prevalezca y sepan hacerse un fortín; pero aunque todo no haya estado saliendo según lo previsto y sabiendo que son dos clubes de talla mundial saben paliar esas carencias en defensa con un buen juego ofensivo.

De esta forma y con la lección aprendida de los set anteriores, todo se jugaba en el partido final en donde justamente la defensa fue el punto más característico de la partida. Si bien se decía que esta contraparte dejaba insatisfechos a sus fans, el set final consistió en esa defensa férrea que tanto se quería ver. Ambos conjuntos no dejaban entrar a su rival pero, para fortuna de los jinetes, un impresionante juego de mopoz (junto a sus kills, el most damage y el que mejor rating tuvo con un 1.41 KD) sirvió para cortar el estallido hasta cuatro veces. Al igual que el partido del empate, Riders volvió a pecar de relajarse en el segundo tiempo y permitir que sAw desbaratase todas sus jugadas ofensivas teniendo un promedio similar en cuanto a la explosión de la bomba. Finalmente y por 16-14, Movistar Riders supo crecerse ante la adversidad y, remando contra corriente, acabó llevándose la ESL Masters España.

Con las pilas recargadas y viendo que los participantes de la Orange Unity League no han bajado el ritmo tan sólo nos queda esperar a que vuelva la liga y ver si los equipos han sabido corregir sus puntos flojos con estos torneos de entre tiempo que tanta importancia tienen a la hora de crecer y mejorar.