Riders, sAw, ZEROZONE y Wygers llegan, vencen y convencen

Las semifinales de la ESL Masters España ya ven la luz llegando a la conclusión del torneo. Los ocho equipos ibéricos han tratado de mostrar su mejor versión en una serie de encuentros donde sAw, Movistar Riders, ZEROZONE y Wygers han llevado la voz cantante.

Sin embargo, los resultados puede que pequen de injustos ya que en tan sólo 2-3 partidos se debe tener las cosas muy claras o, por lo menos, tener un plus extra en cuanto a nivel.

Las dos últimas jornadas han dejado entrever como los cuatro primeros han sido mucho más determinantes que el resto. Pese a esto hay que decir que tanto jinetes como el quinteto portugués de sAw tienen ese don que tanto caracteriza a un ganador.

Revisando la clasificación, el líder de ella corresponde a los lusos. Su promedio de victorias por ronda así como haber sido el que menos veces ha caído, le garantizan una buena posición de cara al siguiente bracket. Con 64 rondas vencidas y 35 en derrota les hace ser uno de los contendientes más peligrosos. Quien haya visto la Orange Unity League sabe de la letalidad del equipo así como el planteamiento ofensivo que suelen llevar a cabo. Además su movimiento por los mapas les convierte en uno de los rivales más escurridizos y que más veces logran eliminar al roster rival sin necesidad de plantar y hacer estallar la bomba.

Muy parecido es el caso de Movistar Riders; su planteamiento de juego les ha hecho quedarse muy cerca de la estadística del líder con un +24 de WD. Los jinetes pueden presumir de haber quedado segundos en la clasificación y con 5 victorias por debajo del líder. Sin demeritar el trabajo de los de JUST; Riders ha tenido que hacer frente a S2V (siendo uno de los mejores equipos del campeonato nacional) y hacerlo nada más y nada menos que por 2-0. Su crecimiento en las 104 que jugaron, los ha puesto en una tesitura muy favorable para su choque contra Wygers el cual no se dejará ganar tan fácilmente.

ZEROZONE ha tenido que remar contra marea para estar clasificado. Con un comienzo algo complicado contra los tigres blancos, los de Blastinho han sabido levantarse del primer varapalo del torneo. Tras él, OFFSET y Giants no han sido tan problemáticos después de todo. De hecho el que más propuso de los dos choques restantes fueron los gigantes y más allá del tipo de juego que llevasen a cabo cada uno, ZEROZONE ha ido in crescendo. Su mejor actuación fue la que impusieron en el segundo round con un soberbio 2-16 en el que los gigantes no conseguían superar ninguna de sus líneas con éxito.

Wygers cierra los playoffs siendo el cuarto fantástico de las semifinales. Los tigres blancos han sabido demostrar que son claros merecedores de estar aquí. La primera victoria contra ZEROZONE así como la del desempate contra S2V dan muestra de ello. No obstante, su pugna contra sAw no dejó satischefo a sus fans; Wygers se vio apagado, sin ideas y falto de recursos para dominar el encuentro. Tanto Inferno como Nuke se les hizo inmenso y los de MUTiRiS iban arrasando por los mapas. Pese a esto, supieron levantarse y adaptar su juego contra los corazones para pasar de ronda.

Apenas queda una semana para ver quien levantará la ESL Masters. Los cuatro participantes restantes han sabido dominar, levantarse e incluso lidiar con un marcador en contra en pleno partido. Su juego no necesita mayor análisis que, cuando toque combatir, habrá que hacerlo aprovechando los puntos débiles del rival y sacar a relucir los suyos propios.