Rising Series #4: Giants encabeza los equipos españoles del próximo torneo

La cuarta edición de la Rising Series ya empieza a construirse con los primeros 8 clasificados. Durante el 21 al 23 de septiembre, 16 equipos han medido sus fuerzas intentando hacerse con una de las ocho plazas disponibles que ofertaba la competición española.

El clasificatorio nacional ha mostrado que nuestros equipos tienen nivel suficiente para enfrentarse a los mejores del mundo. Sin embargo, no todos pueden pasar y los más validos ya descansan en sus slots hasta el comienzo el día 28 de septiembre.

Giants Gaming, TOOOLS Esports, Movistar Riders, UCAM Esports, SUPRMODE, Crypto Esports, 19esports y Case Esports lograron pasar de fase sin apenas tener complicaciones.

Los gigantes apisonaron a Souldazz con un 2:0 en el hoody tuvo una tarde intachable. El finés dejó claro que Giants sigue en un estado de forma envidiable y, sobre todo, la sinergia en el quinteto es plena. En Haven pusieron un 13:5 en el que apenas dejaron jugar a los de ZeDt. Una gran defensa aguerrida y un domino de cada lance de encuentro les dio una ventaja que cerraron en el segundo tiempo de forma contundente. La ofensiva, liderada por Meddo y Fit1nho, fue un rodillo que pasaba por encima al rival. Tanto el finlandés, el sueco como el español jugaron a lo que querían y eso les dio una autoestima difícil de frenar.

En Ascent el guion no varió en exceso. Además, el empate del primer tiempo no puso nerviosos a los gigantes. Los de Ambi se encerraron atrás plantando un 7:0 que les dio la clasificación. Rompiendo una lanza a favor de Souldazz, el buen juego que demostraron en la defensa del primer tiempo les tiene que servir para crecer en torno a esa idea y mejorar en el plano atacante.

Case peleó un partido que le costó poner el primer punto. El 12:14 contra Team Queso motivó a los de PoPiFresH para saber cómo atacar en Breeze. Los polacos lucharon y llevaron hasta la prórroga el primer set tras una remontada en el segundo tiempo de 9:3. La buena defensa de maniek y el resto se le hacía cuesta arriba a los de Yurii que no encontraban forma de hacer estallar la spike, hasta tal punto en el que los quesitos llegaron a defusar el artefacto en 4 ocasiones.

Pese a ello, la prórroga la zanjaron con 2 victorias en defensa y ataque y pasaron al partido que les daría la victoria.

En este, mantuvieron el ritmo del primer tiempo en el anterior, aunque en el segundo no dejaron jugar la defensa de los quesitos cerrando el partido por la aniquilación de su rival.

En el caso de UCAM, pasearon por Ascent y Haven a costa de Team Galaga. Los universitarios dejaron un buen espectáculo para sus fans con un 13:3 y un 13:5 en los cuales llevaron el ritmo del partido en todo momento.

En el primer mapa, el desorden ofensivo de los de DoubleD demostró que hay todavía un gran margen de mejora en el equipo. El 10:2 les condenó a tratar de defenderse en el segundo tiempo, pero ante tanta diferencia ya tenían la mentalidad en el segundo mapa.

En Haven, nixoon y Sacake pusieron los quilates por el mapa. De hecho, el checo atacó como el que más y cerró el segundo tiempo siendo un rodillo. Su forma de atacar con Sova y su juego a la hora de participar en cada momento del partido hacía que todos los focos le buscasen constantemente.

Por último, el que también se cuelga el cartel de favorito es Movistar Riders, aunque no pudieron demostrar el talento que llevan trabajando. Su partido contra Team Palomita no se llegó a jugar ya que este último tuvo que jugar la Fase Final de la Gamergy Stars y la competición de la LVP no pudo hacer nada por cuadrar otro tipo de horarios, pese a que Riders no se opusiese en ningún momento. Por ello, los jinetes se clasificaron de manera instantánea al evento principal.

Durante los días 25 y 26 de septiembre, se conocerán los rivales europeos que se sumarán a los españoles para que el 28 de septiembre se dé el pistoletazo de salida que inaugure la cuarta parada de la Rising Series.