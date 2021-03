SAW se impone a los jinetes y consigue la plaza para el BLAST Spring Showdown

La Unity Cup ha cerrado esta semana el primero de los dos torneos que se van a disputar a lo largo de esta temporada. Esta nueva competición ha llegado con el objetivo de ofrecer la posibilidad a los equipos de seguir creciendo y llegar a las competiciones europeas más reconocidas dentro del mundo de Counter Strike.

Por este motivo, los cuatro mejores equipos han disputado esta semana unas finales que permitían al ganador acceder al BLAST Premier Showdown que tendrá lugar a mediados del mes de abril y que reunirá a los equipos más destacados del CS:GO en un torneo que repartirá más de 160.000 dólares en premios y la clasificación para las finales de primavera.

Movistar Riders y SAW se establecieron como dos de los favoritos para llevarse esta competición. Su gran nivel les permitió dominar unas semifinales sin muchos problemas en la que los jinetes cerraban su encuentro ante los brasileños en tan solo dos mapas.

Los chicos de SAW disputaron un duelo portugués muy reñido en el que los OFFSET lograba anotar el primer mapa en Dust II, pero SAW remontaba el encuentro gracias a un tercer mapa que se decidió en el over time.

De este modo, los dos equipos que se enfrentaron en la gran final de la Unity Cup fueron Movistar Riders y SAW. Esta serie al mejor de tres arrancó en el mapa de Dust II con unos portugueses que sacaban una primera ronda de pistolas que les permitía anotar los dos siguientes puntos en su bando defensivo.

Tras recomponer su economía, los jinetes comenzaron a reducir las distancias hasta poner el empate en el marcador y embarcarse en un toma y daca en el que ambos clubes se repartía los siguientes puntos hasta cerrar la primera parte 9:6 a favor de los portugueses

El cambio de bando comenzó con un Movistar Riders muy solido en su bando ofensivo que ponía las tablas en el marcador, pero las buenas defensas provocaron que SAW volviese a tomar la ventaja hasta quedarse a tan solo una ronda de cerrar el encuentro. Los problemas de economía y las rondas forzadas no le permitieron cerrar definitivamente el encuentro y los jinetes lograban forzar hasta dos over times que se decantaría finalmente a favor de SAW, cerrando el encuentro por 22:20.

El segundo partido de la serie se disputó en el mapa de Mirage y mantuvo la misma intensidad que el primer encuentro. Los jinetes disputaron un buen inicio en el que anotaban hasta cinco rondas en su bando defensivo, pero la composición de doble ‘AWP’ de SAW les permitía reducir poco a poco la diferencia hasta firmar una magnífica remontada en la que ponían el 8:7 en el último momento.

El cambio de bando se decantaba a favor de unos jinetes que lograban ponerse por delante de nuevo en el marcador, pero esta vez eran los chicos de SAW quienes forzaban un over time en el último segundo para intentar cerrar el encuentro.

Este tiempo extra estuvo marcado por la gran actuación de los jinetes, que conseguían cerrar un mapa muy igualado para poner las tablas en el marcador y dejarlo todo en manos del último mapa.

Vértigo fue el mapa elegido por el conjunto portugués para decidir al campeón de la Unity Cup. Los chicos de SAW, tras dejar pasar la oportunidad de cerrar el encuentro en el anterior partido llegaron a Vértigo para demostrar su nivel y tomar el encuentro desde el inicio.

Tras disputar un primer bando casi perfecto en el que tan solo cedían cuatro rondas, los chicos de SAW eran capaces de cerrar el partido por 16:5 para poner el 2:1 en el marcador y proclamarse campeones de la Unity Cup.

El conjunto portugués consigue de este modo la plaza para el BLAS Premier Spring Showdown y se enfrentará en el mes de abril contra los mejores equipos de Europa en un torneo que les permitirá darse a conocer dentro en una de los eventos más importantes del Counter Strike.