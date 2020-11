Siler liderá a SLO Rejects y elimina al último portugués de la Iberian Cup

SLO Rejects se ha propuesto ser la tortura de los equipos hispano-lusos. Tras unos play-in de cuartos de final donde ya aguó la fiesta a OFFSET, se metía en los verdaderos cuartos de final con un choque determinante ante EGN Esports. Las avispas, que a priori partían como favoritas, se toparon con un Siler que actuó de insecticida y espantó a golpes todas las jugadas de los lusos en la calle central suponiendo un torbellino por allí donde pasaba.

Lo cierto es que el encuentro no sólo lo tuvo a él de protagonista, el quinteto jugaba y respondía a las mil maravillas poniendo en serios aprietos a Kamil y compañía desde el minuto uno. El primer set, PatkicaA infló el marcador de las kills hasta conseguir 11, dio 5 asistencias y nunca fue cazado. La gran actuación del toplaner ponía muy de cara la eliminatoria; sin embargo, de no ser por el apoyo de Siler (el cual también tuvo fortuna de cara a las kills) y de Viketox (con 12 asistencias) no habrían tenido tan buenos resultados.

Ante este aluvión ofensivo, EGN tenía que despertar rápido ya que de no ser así, el ahogue iba a ser más duro siendo imposible salir de ese atolladero con facilidad. Pese a una actitud positiva y peleando los dragones, EGN perdía en las teamfights todo su criterio, las asistencias de Siler y un Nash1c muy peleón, decantaban el segundo set a favor de SLO Rejects. La pizarra favorecía mucho a los suyos ya que aparentando dejarles la jungla y río para que hiciesen lo que quisieran, SLO se dispuso a derribar sus torres haciéndoles moverse por la grieta y mareándoles. Esto no sólo ayudó a que las torres cayeran de su lado sino que además acabaron teniendo más almas de dragón y un farmeo decisivo para acabar entrando en el nexo y firmando la segunda victoria.

Las avispas sudaban frío y cada vez se veían más fuera que dentro de las semifinales y eso que lo peor no había llegado todavía. Siler se puso el brazalete de capitán firmando una de las jugadas que más enamoran a los fans del MOBA: la pentakill. Para contextualizar cómo se llegó a este momento, el resto del roster jugaba para el midlaner provocando que ninguno de ellos bajase su estadística de asistencias por debajo de 11. El más cazado de todo el encuentro fue PatkicaA hasta un máximo de 3 veces, mientras que el más killer fue el propio Siler con 19. De esas tantas y en cosa de 28 minutos consiguió derribar al roster rival en un stompeo de su equipo en donde él llevaba la voz cantante. Es más, si se hace foco en las 30 kills que se hicieron al final y el tiempo que duró el encuentro sale una estadística de 1,07 muertes por minuto lo cual convierte al set en uno de los más destructivos del campeonato.

Tras el arrolle de SLO Rejects, el 3-0 lucía en el marcador de forma indiscutible. La gran actuación con la que el equipo amateur había entrado en el partido y cómo la había mantenido hace que la inocente Cenicienta y la que menos miedo puede dar en un cruce pase a ser justo lo contrario y apretar las tuercas al resto de equipos que quedan en la Iberian Cup. G2 Arctic, Team Queso, Vodafone Giants, S2V, Movistar Riders y MAD Lions primero tienen que superar su choque de cuartos de final; de los 3 que salgan más les vale prepararse bien porque SLO Rejects tiene en el punto de mira el título peninsular.