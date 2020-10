SLO REJECTS da la campanada y estará en los cuartos de final del knockout stage

Hay veces que las competiciones dejan momentos brillantes y los equipos pequeños se visten de David para vencer a los Goliat del torneo. SLO REJECTS es el mejor ejemplo de que el nombre no significa nada en un enfrentamiento y el dicho de “que gane el mejor” se puede materializar pese a ser la Cenicienta de los 16 equipos que están en juego.

Para ponernos un poco en contexto; Team Queso, GTZ Bulls, UCAM Esports y ellos fueron los cuatro agrupado en la tabla D; las apuestas de los fans ponían a los queseros y los murcianos como favoritos para pasar sin problemas frente a los otros dos rivales.

Apenas dos encuentros necesitaron los de Lotus para clasificarse. El choque contra los de Raven no les puso nerviosos y jugando con suma paciencia reventaron sus torres, se hicieron con todos los dragones y gracias a una gran actuación de Nash1c, que impuso su ley y sus disparos, se metían en la siguiente ronda de su grupo. El quinteto de los de Kadir quizás pecó de confiarse demasiado al tener un rival que, a priori, no les iba a causar mucha complicación. De hecho, uno de los puntos en los que más se apoyaron los locales fue en el de no amedrentarse en las teamfights y ser mejor que el rival. Por ello, el midlaner y ADC de los de SLO propusieron más acabando por rushear la calle central hasta el nexo de Queso.

El segundo partido, PatkicaA y compañía fueron un rodillo. UCAM, que falló en los tres tiempos de juego, no daba pie con bola en ninguna de las disciplinas que podían conseguir. Además, su falta de coherencia en las jugadas ofensivas como defensivas permitía que Lotus jugase la jungla cómodamente haciéndole MVP del partido. Por otro lado SLO REJECTS tiene ese hándicap de jugar sabiendo que pase lo que pase puede sentirse orgulloso de la actuación que haya tenido. Tanto su pizarra como su alegría a la hora de moverse por las calles les dejaban hueco para poder tomar torres, dragones y farmear a placer. Además la facilidad con la que derrotaban minions y conseguían oro les daba una ventaja muy abultada hasta el punto de que en 30 minutos ya estaba todo el pescado vendido.

No es la primera vez que los grandes favoritos se duermen y acaban por no clasificarse en el siguiente round. El caso opuesto es el del grupo C que ha pasado lo que se predecía con total claridad. FTW y OFFSET serán los dos conjuntos lusos que abanderarán su país en esta Iberian Cup siendo los únicos que han conseguido meterse en la siguiente fase. El torneo territorial reúne a los equipos del panorama ibérico; sin embargo, el debate en redes sobre el nivel de unos y otros deja entrever la preparación de los equipos de cara a este tipo de choques. No obstante, la presencia de EGN Esports es la gran esperanza portuguesa que tratará de ser el quinteto más fuerte de Portugal. Tras los primeros cuartos, Riders, Giants, G2 Arctic y EGN se unirán a los 4 primeros clasificados de los ochos restantes del knockout stage para que empiece a finalizar así el campeonato hispano-luso.