Smooya caza un nuevo trofeo para Riders

CSGO no está pasando por uno de sus mejores momentos. La llegada de VALORANT parece haber puesto en segundo plano a uno de los shooters mejor asentados en los esports. Sin embargo, la propuesta de reafirmase en el sector y entrar en 2021 como uno de los ciberdeportes a tener en cuenta llega de la mano de Movistar Riders.

Cuando una gran parte de los rosters españoles empiezan a diluirse en el tiempo, los jinetes no desperdician la oportunidad liderando el panorama nacional en un campeonato rápido como es la European Challenge de OMEN WRG.

Sin dejarse mojar la oreja por ninguno, los de mopoz tuvieron unas primeras rondas no muy complejas donde los turcos de Sangal cayeron por 16-14 y los de uMx Gaming por 16-10. Al evitar caer en el loser bracket, estos dos encuentros ya ponían al quinteto en semifinales ante un sAw que siempre es un problema en el shooter.

No obstante, este encuentro se saldó por 0-2 a favor del conjunto español con una pizarra muy estudiada en la cual los portugueses no supieron atravesar la dura defensa de los jinetes ni defenderse de los rusheos continuos de smooya.

Precisamente éste tuvo un encuentro muy positivo para su equipo a expensas del nivel que iba a presentar en la final del campeonato. Para conocer la final primero tuvieron que enfrentarse Lyngby Viking contra sAw en el loser bracket. Los vikingos han dado un salto cualitativo muy importante en 2020 y parece que 2021 va a ser su año. Sí que es cierto que aun siendo tan rudos y peleones, siempre aminoran una marcha y acusan la tenacidad del rival. Por eso, el 2-1 de los lusos les sacó de la competición empezando el partido con una prórroga donde Overpass no daba tregua a ninguno.

El segundo set, los de raalz dominaron Nuke siendo superiores en ataque. Este empate entró de dulce al marcador ya que los daneses encontraron su mejor juego precisamente en éste cuya labor atascó los embiste de JUST y compañía. Sin embargo, no todo es esforzarse y el tercer set ajustició el encuentro con un sAw muy defensivo que cortaba en 5 ocasiones el artefacto que plantaba su rival.

La revancha entre dos mejores de nuestra península cerraban el OMEN WRG con Riders desatado. El 16-8 inicial y el 16-14 le daban el primer título del año al conjunto azul con el inglés en estado de gracia. El primer tiempo de los jinetes fue un rodillo apisonador que no dejaba hacer nada a los lusos. El 12-3 de apertura hacía temblar al rival con un mopoz que llegó hasta las 25 kill en el global.

De nuevo, Overpass condenaba a sAw en un choque reñido. Pese al marcador apretado, smooya fue la voz cantante de los suyos liderando las kills; por contraparte, stadodo bien podría haber puesto el empate para los suyos pero el muro que plantó Riders apenas le dejó hacer mucho más que esas 25 kills que sacó.

De esta forma Movistar Riders levanta el primer título de CSGO del año. El shooter debe adaptarse a los tiempos que corren y saber coexistir con VALORANT. No obstante, los mejores equipos del mundo, entre los que se incluyen los de esta final, son los principales baluartes para seguir creyendo en el título de VALVE.