Spirit y Liquid encabezan las semifinales de la IEM Katowice

La IEM Katowice empieza a cerrar una nueva edición en la que los mayores fans de CSGO ponen su atención en ella año tras año.

Un camino no muy sencillo en el que los Riders, samuráis y fanáticos no han sido capaces de avanzar por los brackets llega a la final de los dos grupos donde la lucha encarnizada entre el winner y lower bracket no ha dejado indiferente a nadie.

Las finales del grupo A las firmaban Astralis contra Team Spirit y Gambit Esports contra G2. La primera contienda ponía a la estrella roja por delante en Inferno. Los de device traían un buen ritmo de competición de 2020 y la apuesta de los fans se decantaba por ellos. Sin embargo el renombre no es tan importante en estos duelos y mucho menos a estas alturas de competición y el 1-2 fue para los rusos. Pese a un gran primer mapa del conjunto danés; los de mir se atrincheraron en el segundo set impidiendo las entradas de los de dupreeh lidiando con apenas 6 rondas en el segundo tiempo poniendo el empate. El set que daría la victoria para los visitantes fue por un contundente 1-16 donde éstos consiguieron encarrilar 15 rondas consecutivas en las que una única defensa en el segundo tiempo de Astralis impidió el partido perfecto.

Los samuráis tuvieron muy cerca la victoria en los dos encuentros que tuvieron, pero la superioridad defensiva de Gambit se les hizo cuesta arriba. Sh1ro aguó la fiesta de NiKo y compañía siendo la pesadilla de G2. Un buen primer set en el que no dejaron entrar al rival y el juego aniquilante de Dust2 cerró la IEM Katowice para el quinteto visitante. Pese a esto, los samuráis fueron más contundentes que su rival consiguiendo hacer estallar el artefacto hasta 5 veces consecutivas durante el primer tiempo de Dust2. Del mismo modo, las buenas internadas de Hobbit le convirtieron en la baliza ofensiva principal haciendo que el kazajo captase la atención de todos los fans. El 2-0 sacaba del torneo a G2 y metía en cuartos de final a Gambit.

Con Astralis fuera del torneo, los fans ponían su atención en los grandes que rondaban el grupo B. Liquid, Na’Vi, FURIA y Virtus.pro tuvieron que ponerse de acuerdo en dos partidos donde ninguno quería perderse la gran cita final.

Las panteras mantuvieron el ritmo a los osos polares. No obstante, el 16:14 y el 16:10 que llevaron a cabo entre YEKINDAS y Jame se hizo complicado de resolver de cualquier otro modo para yuurih y compañía. Las duras internadas en Overpass y Mirage fueron el aviso que deja Virtus para sus rivales de semifinales. FURIA se quiso revelar a toda costa en el primer tiempo de Mirage, pero los osos son un rival muy rudo y es complicado pillarles a contrapié. Por ello, 13 rondas victoriosas consecutivas donde el letón y el ruso se hicieron notar llevó a que los brasileños no pudieran resolver el partido pecando en varios errores defensivos.

Liquid y Na’Vi no querían irse de la competición sin dar espectáculo. El que probablemente sea el mejor jugador del mundo de CSGO, s1mple, abría el encuentro dando un recital de kills poniendo al conjunto estadounidense contra las cuerdas. Pese a las 27 kills que se llevó el ucraniano, los caballos cerraban el primer tiempo siendo mucho más determinantes con una agresividad magistral. El 16:14 de Overpass se decantó por un cambio de papeles en donde el conjunto ruso acababa muriendo en la orilla.

El problema llegó cuando Liquid se confió y dio por vencido a Na’Vi. No hay cosa peor que tener delante a un enemigo cabreado y precisamente el 7:16 de los de electronic hace justicia de ello. El asedio continuo del primer tiempo llevó al equipo a ponerse 4:11 y resolver el segundo tiempo con 5 rondas fáciles poniendo el empate.

La gran batalla final que daría el pase a cuartos y semifinales se llevó a una prórroga interminable que acabó 22:19 para Liquid. El semejante espectáculo de estas rondas feedeó las kills de los quintetos haciendo vibrar a la grada. NAF, EliGE y Grim fueron la tripleta que más hicieron por poner a los suyos de cabeza en las semifinales. El movimiento por Inferno hacía honor al propio mapa volviendo una tortura cada ronda entre los dos rivales. El tuya mía y un tiempo para cada uno se acabó cuando los caballos firmaron el 7:4 que cerraba la victoria.

Los cuartos y semifinales de los playoffs van a meter mucho miedo y a dar un espectáculo brillante que todo amante del shooter no se va a perder. Preparad las palomitas porque el show no ha hecho más que empezar.