Stadodo y Mutiris vencen a Wygers y se meten en la final de La Copa

Ya se asienta el primer finalista de La Copa de CS:GO. El partido de semifinales entre sAw y Wygers puso en alta tensión el choque entre ellos. Los dos conjuntos, favoritos para ganar la Orange Unity League, sirvieron un espectáculo al nivel de la zona del bracket en el que están.

Los de Stadodo no se anduvieron con tonterías y ganaron plácidamente el primer set por 16-5. Un gran comienzo con 5 rondas consecutivas victoriosas puso muy de cara el encuentro en el que, precisamente, Stadodo, Mutiris y Arki llevaron la parte ofensiva mientras que Just y Roman apoyaban su juego. Con hasta 26 kills se pudo disfrutar al primero que sigue sin bajar el ritmo con el que se ha caracterizado su estrategia durante todo el evento.

En lo que respecta la partida, el roster de sAw no dejó títere con cabeza en las 21 partidas que se jugaron haciendo lo que mejor se le da: acribillar y anular la pizarra del rival. Tanto OMG, DeathZz y compañía lograron encarrilar dos sets pero los errores y el buen hacer de su rival acabaron desmoronando toda la estrategia del primer partido.

El segundo no cambió mucho respecto al primero. Los tigres blancos empezaron dominando. Un buen comienzo consiguiendo 3 rondas no fue suficiente ante el destrozo de Mutiris. Es cierto que no tuvieron las mismas facilidades para destruir a su rival, pero la mayoría de las victorias que consiguieron se acabaron materializando al eliminar a su enfrentado por completo. Un par de estallidos de la bomba y otros dos cortándola desesperaban a Wygers que no conseguían meterse.

Con estas dos victorias sAw se mete en la final a la espera de saber el rival del resultado entre Heretics y KPI. Las apuestas ponen como favorito a los herejes; sin embargo los de SAYN han dejado grandes sensaciones en su grupo con un promedio de +17 por lo que queda más igualada la contienda.

La Copa bien está sirviendo para dignificar, aún más, al shooter más referencial de su categoría. Los mejores equipos del territorio ibérico llevan 1 mes jugando y poniéndose a tono para la temporada regular. Sin embargo, estos torneos bien sirven para corregir esas piezas que no terminan de encajar y arreglar los fallos de estrategia que hace, en muchas ocasiones, que sea el principal escollo y no en tanto la calidad del quinteto. El 11 se jugará la final y podremos ver quien es el que mejor rendimiento ha conseguido mantener durante estos meses tras el final de la Orange Unity League. Por lo pronto, los 4 mejores que han llegado a la recta final eran las apuestas más esperadas por todos sus fans y sin lugar a dudas harán vibrar en la final del campeonato.