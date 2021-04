Team BDS lidera la European League

El Stage 1 de la European League ha arrancado por todo lo alto con los mejores equipos de la región enfrentándose en una primera etapa grupal que nos ha dejado espectaculares enfrentamientos y a los primeros clubes invictos tras cuatro semanas de competición.

La Jornada 4 arrancó por todo lo alto con el encuentro entre Team Empire y Rogue. El conjunto alemán lograba sumar tres puntos en un partido muy reñido en el que no consiguieron desmarcarse en el marcador hasta el último momento y cerrar el encuentro por 7:5.

El enfrentamiento ruso entre Natus Vincere y Virtus. Pro fue uno de los más igualados de la jornada. Los chicos de Virtus lograban imponerse en la primera mitad del encuentro para cerrar por 4:2 su bando defensivo, pero NaVi lograba dar la vuela al encuentro en la segunda mitad para poner el empate a seis y forzar el over time.

Virtus. Pro tomaba las riendas del encuentro al sumar la primera ronda del tiempo extra, pero Natus Vincere volvería a firmar el empate y cerrar posteriormente el encuentro por 8:7 para sumar dos puntos que le mantienen en la lucha por la primera plaza.

G2 Esports y Team Vitality se enfrentaron en un encuentro que se volvería a resolver en el tiempo extra. Ambos clubes se encuentran en la zona media de la tabla, por lo que llegar al over time ya les aseguraba al menos un punto.

El encuentro estuvo marcado por el dominio de las abejas. Los chicos de Team Vitality lograron ir por delante en el marcador durante casi todo el encuentro, pero sus problemas para cerrar el partido permitieron a G2 Esports forzar un tiempo extra en el que se vieron superados permitiendo que Vitality cerrase el encuentro por 6:8 y se llevase dos puntos muy valiosos a casa.

Team BDS y Team Secret se enfrentaron en el cuarto partido de la jornada en el mapa de Oregón. El conjunto suizo comenzó en el bando ofensivo con varios problemas durante los primeros minutos. Los ataques sobre las diferentes zonas les dejaron sin tiempo para entrar al objetivo y se vieron sorprendidos por un Team Secret que anotaba su primera ronda sin muchas dificultades.

Tras este fallido intento, los chicos de Team BDS cambiaron su estrategia y composición para pasar a un ataque más agresivo que le permitió tomar el control del encuentro. Con el empate a uno, el conjunto suizo destacó por las open kills que le otorgaron una gran ventaja numérica para entrar a los puntos y desmarcarse en el marcador para cerrar la primera mitad por 4:2.

El cambio de bando mantuvo la tónica de la primera parte con un BDS muy sólido en su bando defensivo.

Los chicos de Team Secret se vieron obligados a apurar los últimos segundos de cada ronda para intentar entrar a los objetivos, pero su falta de visión y las bajas, que se decantaban a favor del conjunto suizo, permitieron a BDS cerrar un encuentro sin muchas dificultades por 7:2 y mantenerse a la cabeza de la European League.

Tras cerrarse la cuarta jornada de la máxima competición de Rainbow Six, los chicos de BDS se ponen líderes en solitario con cuatro victorias y sin conocer la derrota. Por su parte, Natus Vincere se mantiene muy cera de la cabeza, pero su victoria en el tiempo extra ha provocado que no sumasen los tres puntos que esperaban ya no dependen de si mismos para liderar la clasificación y deberán esperar a los enfrentamientos directos.