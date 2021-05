Team Empire y Ninjas in Pyjamas lideran el Six Invitational

El Six Invitational es una de las fechas por la que los fans de Rainbow Six suspiran durante todo el año hasta ver el comienzo del campeonato mundialista.

Los 18 clubes participantes han llegado en mejor o peor forma a este momento, pero con lo que llegan hasta los topes es la euforia por avanzar en los brackets de la fase final.

Con la peculiaridad de que la sede de 2021 se ha trasladado a París con motivo de la pandemia actual, todo ha quedado listo para que el pasado 11 de mayo diese comienzo la mayor fiesta competitiva del título de Ubisoft.

Pasando a la competición en sí, los favoritos por el público no han decepcionado y ya se han empezado a ver los tintes de las apuestas más predecibles del torneo. Divididos en dos grupos, Team Empire y Ninjas in Pyjamas lideran cada uno de ellos con pleno de victorias. Los rusos pusieron todo su potencial sobre los mapas y, yendo de menos a más superaron con firmeza a Team Liquid (4-7), BDS Esports (8-7) y Team oNe Esports (7-4). Estos 3 huesos duros de roer no fueron tan complicados viendo el nivel que pusieron sobre el papel y escenario tanto JoyStiCK como ShepparD. Ambos jugadores se han caracterizado por un juego incisivo y mordiente en cada una de las rondas que han jugado, pero es que en un torneo de estos matices han sacado aún más todo ese potencial. Durante el primer partido supieron plantar una buena defensa en la que los caballos cariocas no tuvieron mayor opción que un empate en el primer tiempo. Los buenos movimientos y una pizarra ofensiva les hacía entrar como Pedro por su casa a la hora de atacar.

Contra los franceses el guion cambió. Bien es cierto que los dos protagonistas del primer día de campeonato lograron hacer ver que apenas tenía debilidades su roster, pero hacerlo de esa forma y ante uno de los mejores equipos de Europa como lo es el conjunto de Renshiro tiene su mérito. El 8-7 con el que cerraron el encuentro demostró que Empire había vuelto por la puerta grande a un Invitational y que bien podrían llegar a la fase final.

Con oNe pisaron el acelerador y cerrando prácticamente el partido en el primer tiempo por 1-5 clausuraron el encuentro por 2-3 y con JoyStiCK como MVP de su equipo.

En el caso del grupo B, los ninjas pecaron de confianza ante el roster de Giants que pese a empezar con un 0-3 en contra lograron ponerse por delante en la séptima ronda. Tras esto, los de pino se pusieron el mono de obra y remontaron el partido encarrilando 4 rondas consecutivas con victoria alcanzando el 4-7 a su favor.

Con el mismo resultado, Psycho y los suyos vencieron a Mkers en un partido de tú a tú cuyo buen hacer se vio reflejado en el primer tiempo gracias a una gran defensa del quinteto. El 4-2 de las primeras 6 rondas y el remate final siendo un rodillo constante les hacía quedar invictos en la primera jornada.

Así finaliza el primer día del Six Invitational donde ya se ha visto que los equipos brasileños van a ir a por todas mientras que la fe europea pasa por Empire y BDS ya que G2 no parece haber empezado con muy buenos síntomas el campeonato.