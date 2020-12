Team Heretics se proclama campeón de la Genesis Cup Radiants

El último torneo de las Genesis Cups de Valorant ha llegado repleto de sorpresas y grandes enfrentamientos en una edición especial que ha puesto fin a la competición del nuevo título de Riot Games.

Genesis Cup Radiants ha sido la competición más destacada gracias al formato especial para despedir la serie. Con 16 equipos en la fase de grupos, solamente los mejores pudieron avanzar a unas finales de lo más reñidas.

Tanto Need more DM como Team Finest ganaros sus respectivos encuentros para enfrentarse en unas semifinales dominada por el conjunto húngaro. Team Heretics volvía de nuevo a las Geneis Cups para demostrar su nivel y vencer a Wygers y Vodagone Giants sin muchas dificultades.

De este modo, la gran final de la Genesis Cups Radiants enfrentó a Need more DM y Team Heretics. La serie, al mejor de tres comenzó en Haven con la primera elección de los herejes.

El encuentro arrancó con una primera ronda de pistolas que se decantaba a favor de los húngaros. Team Heretics tuvo varios problemas para recuperar su economía, pero tras realizar las primeras compras, el conjunto español tomaba el control del partido y comenzaba a dominar su primer bando ofensivo.

Tras cerrar el primer bando por 4:8, el conjunto español mantuvo su dominio y sus buenas defensas les permitieron contar con ventaja numérica a la hora de defender los objetivos. Permitiendo a los herejes dominar el encuentro y anotar el primer punto de la serie tras cerrar el mapa por 5:13.

Con una ligera ventaja, los herejes se embarcaron en Ascent, segundo mapa de la gran final y que estuvo marcado por un cambio en la tónica del encuentro. El mapa elegido por los húngaros les permitió tomar el control del encuentro sin michas dificultades.

Una primera ronda de pistolas les permitió dejar sin economía a los herejes y no fue hasta la sexta ronda cuando el conjunto español rompía esa maña racha y anotaba su primera ronda.

El paso de los minutos permitió a los herejes reducir poco a poco las distancias y cerrar un primer bando muy igualado por 6:6. La segunda mitad del encuentro se decantó a favor de Need more DM gracias a un bando defensivo en el que lograban sacar las primeras bajas.

Tras romper la economía de los herejes en varias ocasiones, el conjunto húngaro ponía el empate en el marcador tras cerrar el segundo partido por 13:9.

De este modo, todo se decidió en el último mapa de la serie. Este enfrentamiento final se disputó en Split como última elección de los herejes.

El conjunto español comenzó tomando el control del encuentro gracias a una primera ronda de pistolas que les daba una cierta ventaja que Need more DM lograba romper para no quedarse por detrás en el marcador.

Un cambio en la actitud de los jugadores de Heretics les permitió dominar un primer bando sin muchas dificultades en el que tan solo cedían tres rondas y sacaban una gran ventaja.

El cambio de bando permitió a Team Heretics cerrar el encuentro por 13:3 y proclamándose campeones de la Genesis Cup Radiants. El conjunto español ha sido uno de los equipos que más pronto apostó por este título de Riot Games y tras proclamarse campeones de Europa, reafirman su apuesta por el título al ganar tres de los cinco torneos de las Genesis Cups de Valorant.