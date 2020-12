Team Queso sigue siendo el rey de los esports móviles

Team Queso es el mejor equipo de esports móvil sin lugar a dudas. La gran apuesta de Alvaro845 por esta modalidad quizás no lo convierta en un magnate de los esports como puedan serlo los CEOs de otras entidades de esports. Sin embargo, la firmeza de su proyecto y su juego fetiche (Clash Royale) ha puesto a su equipo en la cima de los juegos de esta plataforma.

Aunque su legítimo reinado sea en smartphones, los quesitos saben pelear en designaciones como League of Legends o PUBG donde 2020 ha sido un año para ver que no son un equipo modesto y que dan más de un quebradero de cabeza al resto de rosters.

Empezando por los battle royales; en PUBG, tuvieron un momento de esplendor entre septiembre y octubre donde jugaron dos finales (la PMPL Fall Split 2020: Americas Split y la Mobile Pro League – Fall Split 2020: Americas). En el caso de la PMPL rozaron el trono en una lucha encarnizada contra Loops. Los quesos argentinos ocuparon la 2ª plaza de la clasificación empatando con Tempo Storm. Pero donde pudieron salir airosos y poniendo su nombre con letras de oro en la historia fue en la PUBG Mobile Pro League - Fall Split 2020: Americas pasando muy por encima a Loops con esos 613 puntos el primero y 527 el segundo.

En el caso de Fortnite no han tenido un año prodigioso, pero tampoco es que los equipos españoles hayan tenido un trayecto muy agradable y solvente. AleWar, Flu, Urii o Serenexo han estado muy en sintonía con los torneos que han jugado; sin embargo, la Champions Series ha sido donde peores resultados han tenido siendo el mejor un puesto 39 mientras que en el caso de la Open de diciembre en la DreamHack, Serenexo y Urii (en la designación europea) lograron un puesto 17 del cual pudieron rascar algo del premio total.

Donde no deben de estar muy satisfechos es en otro de los shooters más famosos de la historia: CSGO. Los de mik pueden sentirse orgullosos del trabajo hecho pese a no haber conseguido llevarse ningún trofeo este año. Las tres finales que jugaron (Phoenix League 1 y la segunda y cuarta parada de la One Tap League 1) sirvieron para haberse conocido mejor como equipo y reconocer sus puntos débiles y fuertes de cara a la primera temporada de la One Tap, para la que se han llegado a clasificar. Además, los choques contra Riders y x6tence son dignos de aplauso a sabiendas de que son 2 de los clubes españoles mejor preparados y especializados en el shooter.

En cuanto a los MOBAS, Team Queso ha visto un crecimiento mayúsculo a lo largo del año. El equipo ya clásico de la Superliga Orange ha conseguido meterse en los dos playoffs del campeonato liguero haciendo un papel muy serio y más sabiendo que los equipos que estaban por encima suya tan sólo dependían de ellos mismos para lograr los objetivos. Su mejor resultado fue durante el Split veraniego en donde se quedó por poco fuera de podio ocupando la cuarta plaza.

Pero donde sin duda Team Queso es el líder incondicional es en los mobile esports. El primer torneo de Wild Rift en España (First Blood) se lo llevaron ante su rival acérrimo (CREAM Real Betis) por un 2-1 siendo un roster muy peleón que aspira a todo y que sobrepasó a Giants en semifinales.

Por último y donde pusieron el broche de oro al año fue en Clash Royale. Las tres competiciones en las que participó (No Tilt League, West Fall Season y los Worlds), en todos ellos, levantó el trofeo. La importancia de esto es que, en el caso de los dos últimos, tenía enfrente a los titanes del mundo (NOVA, SK Gaming, Liquid o SpaceStation) los cuales también aspiran como favoritos desde el primer momento a ser los reyes de mundo y pese a ello iAmJP, RUBEN y el resto se han hecho con un hueco en la historia de los esports siendo campeones del mundo.

A Team Queso le están saliendo las cosas y ya ven 2021 como uno de los años más tentadores de su carrera. Una trayectoria que cada torneo que pasa se hacen más fuertes y contundentes creciendo tan rápido que a sus rivales no les da tiempo a verles pasando por la derecha.