Tribe Gaming revalida título en la Queso Cup

Brawl Stars se ha convertido en uno de los videojuegos para móviles más destacados del momento. Su sistema competitivo ha permitido establecer competiciones tanto a nivel nacional como internacional.

La Queso Cup ha disputado durante diciembre y enero uno de los torneos más emocionantes de la temporada. Con una primera y segunda división, los equipos se han enfrentado en una fase de grupos y unas finales que han finalizado este fin de semana con los partidos de Relegation así como los Playoffs.

Durante varias semanas, los ochos equipos se han enfrentado en una fase regular que ha finalizado con un empate a puntos por la primera plaza. Tanto Tribe Gaming como AC Milan sumaban seis vitorias y tan solo una derrota consiguiendo, de este modo, avanzar a las finales del torneo. AAFTW y SK Gaming fueron los dos últimos clubs en cerrar con los clasificados para unas finales que se han disputado este fin de semana.

El domingo tuvo lugar la fase final de la competición, que enfrentó en primer lugar a los equipos de la fase de ascensos y posteriormente las finales de la Queso Cup que dejaron los enfrentamientos de la siguiente forma:

Tribe Gaming vs. Sk Gaming

AC Milan QLASH vs. AAFTW

La fase de Relegation permitía a los equipos ascender a la primera división de la competición tras una edición que se saldaba con la victoria de F/Antasy Teams, quien ascendía de forma automática.

SpotHarder y Granit Gaming fueron los equipos que se enfrentaron por la última plaza para la primera división. El encuentro arrancó muy igualado entre ambos equipos, que se repartían los primeros sets y dejaban todo en manos del último modo de Atraco. Este quinto set mantuvo la tónica del encuentro y ambos equipos llegaban al quinto partido para que SpotHarder cerrase el encuentro y mantuviese su plaza en la Queso Cup.

Las finales comenzaron con un primer enfrentamiento entre Tribe Gaming y SK Gaming. Los chicos de Tribe, que partían como favoritos, comenzaron dominando el encuentro tras poner el 2:0 en el marcador. Pero el conjunto alemán lograba reducir las distancias para forzar un quinto set que se decantaba a favor de los norteamericanos, que cerraban por 3:2 el encuentro y conseguían su plaza para las finales.

El Milan y AA For The Win se enfrentaron por la última plaza de la final. El conjunto italiano no tuvo muchas dificultades para cerrar el encuentro y, tras poner el 3:0 en el marcador, avanzaban a la gran final del torneo para enfrentarse a Tribe Gaming.

Repitiendo la final de la edición anterior, los chicos de Tribe Gaming comenzaron dominando el encuentro al ganar sin muchas dificultades en Zona Restringida y Atrapagemas. Con todo a favor y dos sets de ventaja, el conjunto norteamericano llegaba al tercer set de Balon Brawl para firmar una magnifica actuación.

Tribe Gaming ganaba los dos primeros partidos muy igualados y llegaban al tercer enfrentamiento con un cambio completo de las composiciones de ambos equipos. Un ACE por parte de los norteamericanos les permitía anotar el primer gol en los primeros minutos para seguir manteniendo la presión y finalmente marcar el segundo gol que les proclamaba campeones de la Queso Cup Snowtel.

Los chicos de Tribe revalidan el título de la competición y además se embolsan 2.5000 euros del premio, mientras que AC Milan obtenían 1.500 del bote total.

Tribe Gaming ha anunciado que, tras la finalización del torneo, el equipo se separará y varios de sus jugadores quedarán libres para firmar por otros clubs. Por lo que cabe esperar que en los próximos días se anuncien grandes fichajes para la nueva temporada de Brawl Stars 2021.