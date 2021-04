UCAM Esports avanza a las finales del European Masters

UCAM Esports se encuentra en uno de sus mejores momentos tras sellar su pase a las finales del European Masters como el líder en solitario y manteniéndose imbatido en uno de los grupos más igualados de la competición.

Los chicos de la universidad llegaban a la competición internacional de League of Legends como los ganadores del primer Split de la Superliga, y desde su victoria en la competición nacional, no han cedido ni un solo mapa para firmar una magnífica etapa grupal que cerraban este jueves tras sumar tres victorias más y liderar el Grupo C.

Este jueves se disputó el tercer día de enfrentamientos de vuelta y le tocó a un grupo de lo más igualado en el que no se decidieron las últimas plazas hasta una fase de desempate final entre los tres últimos clubes.

La jornada arrancó por todo lo alto con el enfrentamiento entre UCAM y Mousesports. El encuentro comenzó muy igualado con unos chicos de la universidad que conseguían adelantarse en el marcador de bajas pero que cedían la calle inferior al conjunto alemán para que se adelantase en la carrera por el Alma.

Mousesports lograba reducir las distancias gracias a un gran mid game en el que lograba a ganar los enfrentamientos para reducir las distancias y hacerse con un Alma de Nube muy temprana.

Tras varios intentos por buscar el Nashor, los chicos de la universidad ganaban una pelea en la calle central con la que hacerse con el Elder Dragon y un Barón con el que entrar en la base del conjunto alemán para sumar su cuarta victoria.

El encuentro ante Illuminar Gaming estuvo marcado por unos primeros minutos en los que el conjunto polaco lograba tomar las riendas de la partida para tomar el control de la bot lane para sumar los primeros objetivos y adelantarse en el marcador.

Los chicos de la universidad no tardaron en reaccionar y buscaron los enfrentamientos y el oro de la primera torre para dar la vuelta al encuentro y abrir una calle central muy importante para frenar el posible Alma de Illuminar.

Un gran end game por parte de UCAM les permitió hacerse con un Nashor con el que abrir la calle central para destruir el primer Inhibidor y, tras firmar un ACE en la pelea por el segundo objetivo, los chicos de la universidad entraban de nuevo en la base del conjunto polaco para sumar su quinta victoria y clasificarse matemáticamente para las finales del European Masters.

El último partido de UCAM ante Macko Esports les sirvió para asegurarse la primera posición del Grupo C y para mantenerse invictos en la competición.

Los chicos de la universidad mantuvieron la presión, como en los anteriores encuentros, con unas primeras bajas que le permitieron escalar rápidamente y tomar el control de la Grieta.

El conjunto italiano fue capaz de frenar un Alma temprana por parte de los chicos de la universidad, pero las bajas que se decantaban a favor de UCAM les permitieron hacerse con un Nashor con el cerrar el partido y liderar el grupo con seis victorias.

Los tres clubes de este grupo quedaron igualados en puntos con dos victorias y cuatro derrotas, por lo que se tuvo que disputar una fase de desempate que comenzaría con una primera victoria por parte del conjunto italiano ante Illuminar Gaming.

Los chicos de Macko tuvieron que volver a verse las caras ante un Mousesports que se imponía sin muchas dificultades en el partido que le daría la segunda plaza de la clasificación y que le permitía avanzar junto a UCAM a las finales del European Masters.