UCAM hace historia y se mete en la European Masters

La frase de “si se cree y se trabaja, se puede” ha sido uno de los lemas de este primer Split de la Superliga. El final de la temporada regular ha tenido un ritmo vibrante y frenético donde el calor del sur ha sido la temperatura que ha tenido cada combate.

Los cuartos de final han dejado paso a unas semifinales donde los 4 mejores de España se han visto obligados a poner al máximo de revoluciones cada teamfight y cada jugada.

La antesala de la final la abrían UCAM Esports y Vodafone Giants. A priori, las apuestas de este partido se decantaban a favor de los murcianos que han tenido un transcurso de las jornadas mucho más continuo que en el caso de los de Attila. Los gigantes se han metido en playoffs tras cerrar una temporada regular con algo más de continuidad de lo que se ha podido observar al comienzo y mitad de la competición.

Sin embargo, el contador se ha puesto a cero en estos playoffs y las semifinales han dado lugar a un choque muy táctico donde se han visto los ápices de un mejor juego y control. Los de Hades no empezaron con muy buen pie y cayeron en la primera ronda. Las dificultades para ser mejor en las teamfights y un Th3Antonio imposible de abatir dieron rienda suelta para que el toplaner rojo hiciese y deshiciese a su antojo. Las 10 kills que firmó junto a las 9 asistencias lo convertían en la mayor amenaza del partido. El destrozo que le hizo a Dreedy en la calle superior y cómo colaboraba con Nji en la jungla ponían una marcha más que condenó el primer punto de partido para UCAM.

No obstante, no es cómo se empieza sino como se acaba. La victoria de Giants no se iba a repetir y eso los de la universidad levantina lo sabían bien. Raffita fue el líder de su quinteto y desde este momento no habría que perderle de vista. Con la confianza de un artillero que ha sido un descalabre en la mayoría de partidos, el ADC (acompañado de Baca y Plasma) se feedeó a base de torturar a Ronaldo y kamilius. Por su parte, Attila no le quedaba más que retrasar su posición ante la falta de acierto de sus compañeros que caían en los recovecos de la grieta. Con tantos espacios, las almas de dragón caían para Plasma y el resto que tras el buen farmeo que venían haciendo desde el early facilitó mucho esta tarea. De este modo el control territorial también fue clave para ahogar las líneas rivales y acabar tirando el Nexo en un partido de paciencia y gankeos.

Con este empate en el marcador, a Giants le entró prisa por enmendar los errores de la anterior ronda; sin embargo el que mucho corre pronto para y así fue. En una ronda donde se vio la misma pausa del anterior encuentro, los chicos de Raffita delegaron toda la autoridad del partido a este en otra ocasión. El ADC se veía fresco y tenía bajo control la botlane. Con un trabajo muy preciso más parecido al de un hormiguero, UCAM cerraba la remontada con un Nashor y una cuádruple del Carry que dejó sin posibilidades a Giants y con todo por decidirse.

Como cierre final, UCAM ponía el 3-1 en un partido donde las teamfights volvieron a cobrar ese gran protagonismo y que permitieron tirar las torres de los gigantes y ser el primer clasificado de la final de la Superliga.

En un breve análisis hay que decir que Giants ha estado desaparecido toda la temporada. El partido contra UCAM demuestra que tienen una buena tabla ofensiva en la que si le quitas la autoridad del partido y lo llevas por un terreno más tranquilo hacen aguas y no saben cómo lidiar con ello. Los de Raffita (MVP del partido) son claros merecedores de la posición en la que se encuentran y es que esta victoria tiene sabor europeo. La clasificación a la final no sólo le asegura la European Masters a ellos sino también a CREAM Real Betis que todavía no ha jugado su partido pero que con la ausencia de Giants les da un billete directo al margen de si se clasifican para la final o no.