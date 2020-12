VALORANT y Heretics se hacen uno en el año que reinaron como equipo de los shooters

Team Heretics cierra un curso donde ha tenido notas de todo tipo. Siendo uno de los pocos clubes que aún conservan su roster de Fortnite, el battle royale se lleva la peor calificación de todas tras haber pasado por 4 competiciones donde Llobeti y Belvid no han pasado del puesto 40. Tanto en la última Champion Series, la Platform Cash Cup y la War Legend Invitational han supuesto una losa para los herejes. El juego que más se vincula a ellos no ha sido el baluarte por el que este año han destacado. Sin embargo, los shooters es algo que se le da muy bien a Heretics y el resto de designaciones han tenido aprobados, notables e incluso matrícula de honor.

Empezando por Rainbow Six, la euforia de la grada del juego de Ubisoft llegó cuando el roster capitaneado por baroz lograba la Spain Nationals por un contundente 3-0 a Movistar Riders. El temporadón que hicieron Kuriboh, baroz, sakke, Juk4 y p0lo sirvió para levantar el título; no obstante, tras esta competición su juego por Europa no obtuvo los mismos resultados cayendo ante PENTA en la European Challenger League. Con los ánimos venidos a menos, la Drone Cup sirvió para que los jinetes se vengasen por aquel resultado estival devolviendo el resultado y conquistándoles la corona de campeón.

En CSGO la historia cambia y es que haber contado con Nivera en el equipo te hace ganar enteros aunque tengas una mala tarde. Desde la primera competición en abril hasta la última en octubre, el conjunto galo se bañó en oro en la mayoría de competiciones. La toma del trono en la Cyber.Bet Cup, la ESL Championnat National Summer y La Copa de la LVP ha sido el triplete del que puede presumir el quinteto de los herejes teniendo enfrente rivales de alto standing como Winstrike, sAw, The Dice o Movistar Riders. Por otro lado, las 2 platas conseguidas en la Legend Series 6 y la Orange Unity League engrosan su palmarés que veremos si este 2021 es capaz de igualar. Pese a un curso tan satisfactorio la espina que tienen clavada Lucky y compañía es el haber caído contra Ninjas in Pyjamas en la ESL One: Road to Rio quedando sextos.

Pero donde sin lugar a dudas han tenido un año inigualable por ningún otro equipo en España y casi que se podría decir que en Europa tampoco es en VALORANT. AvovA, niesoW, nukkye, pAura y lowel se han convertido en los reyes Midas brillando en todos los torneos que visitaban. De los 6 títulos disponibles que había a nivel nacional e internacional se llevaron todos.

Empezando por lo nuestro, la Genesis Cup ha sido su patio de recreo llevándose la parada de Fuego, Viento y Radiants (las 3 en las que ha participado); además, la ROG VALORANT Master Series Invitational 2 también la barrieron para ellos con un partido serio contra los jinetes. En lo que respecta al ámbito internacional, en la GameGun enseñaron a Giants quien mandaba en el nuevo shooter de Riot con un 2-0 en la final; pero de lo que más alardean los herejes es que tras pasar por varios clasificatorios de la First Strike (que también ganaron) llegaron hasta la final contra los ingleses de SUMN FC los cuales no le propusieron una excesiva dificultad poniendo el 3-1 en el luminoso.

Con un año así, los rivales ya saben cuáles son los puntos fuertes de Team Heretics y, si saben hacer los deberes, podrían llegar a competirles. Sin embargo, el altísimo nivel al que están, sobre todo en VALORANT, hay que hacer un estudio de seguimiento bastante profundo para ver cuáles son los errores que cometen.