Varios personajes de 'Multiversus' reciben importantes cambios para hacerlos más fuertes

'Multiversus' sigue contando con un gran apoyo por parte de la comunidad. De acuerdo al feedback recibido por los usuarios, los autores de 'Multiversus' han publicado una lista de importantes cambios que llegarán a varios de los personajes del juego de lucha.

Tal y como reportan desde el medio VGC, los luchadores Finn, Arya y Harley Quinn son los seleccionados para sufrir importantes buffs, o mejoras de sus características. En concreto sus pasivas, Glass Cannon y enfocada a aumentar el daño que reciben para equilibrar el que pueden hacer, ha visto reducido su porcentaje de 14% a 5%.

No obstante y aunque más que tentador para volver a seleccionar este tipo de personajes dentro de la categoría 'Asesino', los autores del videojuego aseguran que no descartan el que pueda quedar completamente eliminada en un futuro. Por ahora seguirán experimentado con diversos cambios en la misma; "no queremos crear un meta de asesinos", dicen desde el estudio.

'Multiversus': La mejor configuración de mando para ganar | Warner Bros Interactive

Los anteriormente mencionados personajes no serán los únicos que recibirán cambios. El Gigante de Hierro por su parte ha recibido un nerfeo o reducción de habilidades. Y es que el Gigante de Hierro se ha convertido en el personaje más utilizado gracias a las sinergia con Velma, permitiendo a ambos "conseguir un índice de victorias ridículamente alto"; como apuntan desde las notas del parche.