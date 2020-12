Vitality sigue en racha y ya espera rival en la final de la BLAST Premier

Vitality lleva unos meses donde no se le puede criticar absolutamente nada a su juego. La victoria de ayer en las semifinales de la BLAST Premier fue una prueba más de que el roster francés ha encontrado su punto fuerte y está sacándole todo el partido posible.

Si ayer hablábamos de que BIG estaba teniendo una tendencia positiva aunque tenía ciertas carencias en varios momentos de sus encuentros, Nivera y compañía supieron ver estas carencias aprovechándose de ellas y llevando el partido a su favor.

Con un primer set de tanteo, las avispas cayeron ante la zarpa de BIG con un juego donde tampoco se pudo decir que fuese negativo o pasivo. Los de XANTARES pusieron el 0-1 rápidamente tras 25 rondas donde estuvieron más finos en los estallidos de artefacto y en las defensas de su zona.

No obstante, Vitality se guardaba un as bajo la manga y el tryhardeo de los locales se produjo desde el segundo set hasta el final del encuentro. Continuando la tendencia explosiva que se ha visto a las avispas en todo el torneo, el roster no dejó hacer nada un solo momento a los alemanes; 14 rondas a favor en el primer tiempo y las 2 necesarias que se necesitaban para el segundo ponía el 16-1 en el marcador asustando a un quinteto que había traído una táctica blanda y poco efectiva.

El tercer set, y el que ponía el 2-1 para Vitality, continuó teniendo la misma dinámica que en el anterior: contundencia, stompeo y rusheo fueron las 3 claves con las que partieron para cerrar el partido y dormir como finalistas antes de lo que se tiene que venir durante esta tarde.

Enfrente tendrá a Astralis que doblegó a Na’Vi por 2-0 en un encuentro que los daneses manejaron a los rusos a placer. El 16-11 del primer partido y el 16-7 dan clarividencia de que el roster de dupreeh no está a estas alturas de competición de pura casualidad y mucho menos teniendo al conjunto de s1mple que siempre tiene el papel de favorito en estos escenarios.

Por otro lado, el dolorido BIG tratará de imponerse a los daneses con la idea de vengar la humillación por la que ha pasado cayendo al loser bracket con semejante resultado. Los alemanes parece que ya no asustan tanto y el desenlace en la semifinal definitiva está algo más igualada a sabiendas de que los daneses llegan con el hype por las nubes y éstos con un tilteo del cual se tienen que despegar.

Lo cierto es que Vitality ha dado un salto de calidad que, honestamente, mira por encima del hombro al resto de sus rivales consiguiendo el renombre que tiene el mismo club. Las avispas han conseguido dar con la tecla y han sabido sacarle todo el rendimiento necesario para dar este tipo de actuaciones en un sitio como son las BLAST Premier. No cabe de duda de que en la tarde de hoy veremos un lienzo en el que los destellos, humaredas y estallidos van a poner los pelos de punta a todos los aficionados de CSGO.