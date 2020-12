Vodafone Giants se proclama campeón del Six Major de APAC North

Rainbow Six se ha convertido en uno de los videojuegos más destacados dentro del mundo de los esports. Tras la remodelación total del sistema competitivo, la organización ha desarrollado unas bases que favorecen la creación de torneos tanto regionales como internacionales.

Este shooter ha conseguido atraer a miles de personas debido a sus infinitas posibilidades y a unos jugadores profesionales que realizan espectaculares jugadas gracias al gran factor de estrategia con el que cuenta el título.

Hace escasos días pudimos ver el cierre del segundo Split de la región APAC North, donde los chicos de Vodafone Gaints brillaron como en ninguna otra ocasión y conseguían los puntos necesarios para avanzar al Six Major de noviembre.

Tras caer derrotados en el torneo de agosto. Donde Giants Gaming llegaba a las finales tras una gran temporada, en la que vencían a Xavier Esports en las semifinales, cayeron derrotados ante un Clou9 que les dejaba sin opciones. El conjunto americano tomaba el control del partido ganando los dos primeros mapas de Villa y Oregón. Por su parte, el club malagueño reducía las distancias en un Club para caer finalmente en Café y quedarse a las puertas de la victoria en la gran final del torneo.

Este segundo Split ha permitido a los gigantes recuperar su estrategia y su magnífico juego. Consiguiendo de nuevo una plaza en el Six Major que se ha disputado en el mes de noviembre.

Este último torneo de 2020 tuvo lugar del 24 al 29 de noviembre y enfrentó a los seis mejores equipos de la tabla, entre los que encontramos:

Giants Gaming

CYCLPOS

Cloud9

Xavier Esports

FAV Gaming

GUTS Gaming

Tanto CYCLOPS como Giants lograban las dos primeras posiciones de la tabla, por lo que avanzaron directamente hasta unas semifinales que se vieron muy reñidas desde el primer minuto.

Los primeros eliminados de este Six Major fueron Fav Gaming y Guts Gaming. Ambos equipos japoneses se vieron superados en unos cuartos de final que les obligaron a luchar por la quinta y sexta plaza del evento.

En el primer bracket pudimos ver a un Giants Gaming mucho más ordenado, que disputó la primera semifinal ante Xavier Esports. El conjunto procedente de Tailandia tomaba el control del encuentro gracias a un primer mapa muy reñido que se decantaba a su favor. El conjunto malagueño no perdió los nervios y poco a poco lograba remontar el encuentro para conseguir finalmente su plaza en la final tras cerrar el partido por 2:1.

Los chicos de Cloud9 no tuvieron muchos problemas para cerrar el segundo partido de semifinales. El conjunto japonés, CYCLOPS se vio superado en todo momento por un Cloud9 que ganaba los dos primeros encuentros en Club y Oregón, llegando por segunda vez a la final del Six Major de esta temporada.

El 29 de noviembre tuvo lugar la gran final entre Giants Gaming y Cloud9. Esta serie al mejor de cinco no pudo estar más igualada y nos dejo impresionantes jugadas que se resolvieron a favor de ambos equipos.

El encuentro arrancó en el mapa de Oregón, primer mapa elegido por el club americano. Los chicos de Cloud9 no comenzaron el encuentro de la mejor forma posible ya que sus ataques no lograron capitalizarse mientras que los gigantes sumaban poco a poco rondas para adelantarse en el marcador.

La segunda mitad del encuentro cambio totalmente la tónica del juego. Los chicos de Cloud9 remontaban el encuentro para forzar un tiempo extra que se decantaba finalmente a favor de los gigantes por 8:6.

El segundo mapa en ‘Theme Park’ volvió a extenderse hasta el tiempo extra. De nuevo los chicos de Giants rompían el desempate para poner el 2:0 en el marcador y quedarse a solo un mapa de ganar el torneo.

El tercer mapa se disputó ene Consulado, en un encuentro que comenzó muy igualado entre ambos equipos. El primer bando no se logró decantra a favor de ninguno de ellos y se cerraba con un empate a tres. La segunda mitad del encuentro mantuvo la tónica de los primeros minutos de la serie.

Tras adelantarse en el marcador, Vodafone Giants cerraba finalmente el partido proclamándose campeones del Six Major 2020. Con esta victoria, los gigantes consiguen una importante revancha y suman el primer Major de su historia.

Esta victoria les permite acceder matemáticamente al evento más importante de Rainbow Six, el Six Invitational. Este evento mundial se disputará en el mes de febrero y enfrentará a los mejores equipos del mundo en un torneo del que no tienen muy buenos recuerdos.