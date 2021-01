Vodafone Giants se queda fuera de las Rising Series en la primera jornada

Las Rising Series de Valorant han llegado como una competición oficial a España de la mejor forma posible. A través de los diferentes clasificatorios, los 16 mejores equipos han conseguido una plaza para el primero de los torneos que se van a celebrar.

En el día de ayer arrancaron los primeros enfrentamientos del Grupo A formado por Giants Gaming, DEA, CGN Esports y forZe.

La jornada arrancó con los partidos de apertura. Vodafone Giants y Don´t even ask se embarcaron en un encuentro que estuvo marcado por actuación del equipo arbitral.

Los gigantes arrancaron el encuentro de la mejor forma posible, tras sacar la priemra ronda de pistolas, dejaban sin economía a los chicos de DEA y obtenían una ventaja importante en la primera mitad.

El cambio de bando puso a Don´t even ask en una situación favorable, tras sacar varias rondas en su bando ofensivo, llegaban a la segunda mitad para firmar una magnífica remontada y ganar finalmente el encuentro.

Tras finalizarse el primero partido, el equipo de árbitros avisó de que estaban revisando una jugada por parte de los chicos de DEA. Tras varios minutos, explicaron que Don´t even ask se había aprovechado de un bug por lo que fueron sancionados con la derrota del encuentro.

El segundo partido de apertura se disputó entro forZe y CGN Esports. El encuentro, que comenzaba muy igualado, tuvo un punto de inflexión en la primera mitad. Tras recuperar su economía, los chicos de forZe lograban igualar el marcador y cerrar una gran primera mitad.

El cambio de bando supuso el control por parte de CGN, pero con la ventaja de la primera mitad, los chicos de forZe firmaban su primera victoria y conseguían avanzar al bracket de ganadores.

El bracket superior enfrentó a Giants Gaming y forZe. Este encuentro se disputó en Bind y volvió a mostrar los problemas de los gigantes a la hora de atacar.

Giants comenzaba el partido de forma favorable al conseguir las primeras rondas en su bando defensivo, pero el cambio en la estrategia de forZe les permitió separar a los gigantes y reducir poco a poco las distancias para cerrar un gran primer bando.

Vodafone Giants llegaba a su bando ofensivo con serios problemas y la segunda mitad del encuentro estuvo dominada totalmente por forZe. Sus buenas defensas unido a la descoordinación de los gigantes les permitió cerrar el encuentro por 13:6 y convertirse en el primer clasificado a los Playoffs de las Risig Series.

Tras disputarse el encuentro entre los ganadores, tuvo lugar el enfrentamiento de grupo de los perdedores. DEA y CGN Esports se enfrentaron en un encuentro muy igualado que no se resolvió hasta los últimos minutos de la competición.

Este partido fue un toma y daca por parte de ambos equipos, que no consiguieron tomar el control en ninguno de los bandos. Tras conseguir una ligera ventaja, Don´t even ask firmaba una victoria muy importante con la que continuar en la competición y disputar el último encuentro de la jornada.

El partido decisivo enfrentó de nuevo a Vodafone Giants y Don´t even ask. Este encuentro estuvo muy reñido entre ambos equipos ya que, tras un gran inicio por parte de DEA en su bando ofensivo, los gigantes rompían su economía y lograban reducir poco a poco las distancias para cerrar una primera mitad por 7:4.

Con el marcador a favor y un bando defensivo por jugar, los chicos de DEA firmaron una gran actuación que volvió a mostrar los fallos de Giants Gaming. Tras cerrar el encuentro

por 13:5, Don´t even ask conseguía la última plaza para las finales eliminando a Giants en la primera jornada de la competición.