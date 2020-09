Wygers y sAw líderes de lujo en cuartos de final de La Copa CS:GO

La Copa está prometiendo mucho más espectáculo del que prometió en un primer momento. Cuatro quintetos ya están clasificados para la fase final del torneo tras una segunda jornada donde se ha visto la calidad de unos y un gran y amplio margen de mejora de otros. En esta última cita, Wygers y sAw se les ha visto en su mejor momento de forma arrollando dejando sin oportunidades a UCAM y eXploit en dos duelos magistrales. Entre Sunpayus (Wygers) y Just (sAw) enseñaron a público como se juega a CS:GO y sus mejores jugadas.

La tarde abría con un fantástico Heretics-ZEROZONE en donde ninguno quería perder. Los de Blastinho compartían liderato con los herejes y el duelo para asegurarse la clasificación en cuartos de final pasaba por la victoria de uno de los dos. Estos antecedentes marcaron un partido muy disputado que acabó por 16-11 para Heretics con un Nivera en estado de gracia y un 2.15 de KD. Las jugadas alocadas de Emenk y compañía les permitió ganar varias veces poniendo en aprietos a Heretics pero de cara a la estrategia caían fácil ante las balas de los locales. A ZEROZONE le tocará esperar a la última jornada para conocer qué rival le apretará las tuercas a la hora de clasificarse o no.

KPI y GTZ Bulls seguían amenizando la jornada en uno de los partidos más abiertos de la cita. Pese al resultado holgado de los de Butters por 16-8 el tema defensivo era una de las asignaturas pendientes en este duelo. Sin tener una estadística KD muy positiva, el mejor del encuentro fue el de KPI, Sayn con un 1.64 y siendo el más letal de las 24 rondas que se jugaron. De esta forma un KPI gris resuelve su segundo encuentro con un resultado muy similar al de la primera jornada.

Llegaba el turno del tornado sAw. Si alguien quiere ver un parbtido para aprender y saber jugar a CS:GO le invitamos a que vea los 25 minutos de exhibición que dio Just en este partido. 19 kills y 4 caídas dejaron un 4.75 de KD. Los de eXploit consiguieron arañarles en el tercer set y ahí empezó su pesadilla; 14 sets consecutivos sAw arrollaba cada planteamiento que les hacían destrozando cada set eliminando todas las oportunidades. La pizarra ofensiva con la que llegó sAw al partido no se vio mermada en ningún momento haciendo aguas además la defensa de los visitantes.

Wygers tampoco quiso perderse la fiesta de los partidos casi perfectos. Emulando el mismo ratio KD que el de sAw, Sunpayus fue el MVP de su partido ante la defensa de papel de UCAM. Para ponerse un poco en situación, en el roster de los murcianos ninguno llegó a hacer ni 10 kills en las 17 rondas que se jugaron mientras que el “peor” de los tigres hizo 12. El partido fue un paseo para Deathzz y Sunpayus que dieron un recital de juego sin dejarse neutralizar en ningún momento de la partida. Por su parte, UCAM, que no había tenido una mala actuación ante S2V en la primera jornada, no entró en el partido viéndose cada vez más tilteado según pasaban los minutos y las rondas.

Así sAw, Wygers, Heretics y KPI esperan ya rival en cuartos de final a la espera del cierre de la fase de grupos y que los segundos y terceros de sus respectivos grupos se pongan de acuerdo para ver quién es el mejor para clasificarse. Por lo pronto, y en un análisis basado en lo visto en estas dos jornadas, los tigres y sAw apuntan a una final vibrante y que sirve de antesala para el comienzo de la Orange Unity League.