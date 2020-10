Géneros: Acción | Aventura

Desarrollador: Naps Team

Plataformas: PC | Nintendo Switch | PlayStation 4 | Xbox One

Textos: ---

Voces: ---

Un jugador

Fecha de lanzamiento: Por determinar

PEGI: +12

Baldo | Naps Team

Los estudios independientes tienen cada vez mayor potencial. De hecho, la intención de los estudios es la de que los usuarios puedan disfrutar de una gran experiencia con gráficos sorprendentes o que llamen la atención gracias a su gran belleza artística. Esta es la intención de Baldo, un sorprendente título indie de lo más esperado.

Se presenta como una espectacular obra de acción al estilo único de The Legend of Zelda. De hecho, sus creadores se han proclamado como auténticos fans de esta saga de Nintendo. Por ello, no han dudado a la hora de buscar un bello apartado artístico con el que tratar de ofrecer una historia única y especial.

Baldo | Naps Team

De este modo, nos encontramos con una aventura que hará que sintamos que nos encontramos en una película de animación. Pero, ¿cómo empezará nuestra aventura? Siguiendo los pasos de un joven héroe que tendrá que luchar contra todo tipo de monstruos valiéndose de sus espectaculares habilidades.

En su viaje tendrá que enfrentarse a todo tipo de ingeniosos rompecabezas en un mundo de fantasía y de lo más espectacular. Por ello, supone toda una revolución jugable en la que los usuarios no tendrán más que disfrutar y buscar poner a prueba su habilidad con esta increíble propuesta.