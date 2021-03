Géneros: Acción | Aventura | Hack and Slash

Desarrollador: Flight School Studio

Plataformas: PC | Nintendo Switch | PlayStation 4 | Xbox One

Textos: Inglés

Voces: ---

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 6 de septiembre de 2019

PEGI: +7

Creature in the Well | Flight School Studio

Los videojuegos tienen una facultad única de reinventar el mundo, de aportar algo totalmente nuevo e inesperado para los jugadores. De hecho, hay ocasiones en las que acaban por traer a la vida propuestas totalmente nuevas de juegos que pueden parecer que ya no tienen mucho más que ofrecer.

Esta es una de las propuestas que nos encontramos con Creature in the Well, un juego capaz de transportarnos a un mundo repleto de mazmorras y cuyo estilo se combina con el pinball. Esto se debe a que la jugabilidad está basada en la necesidad de golpear unas bolas de luz para que se vaya activando la energía de la fábrica.

El jugador tiene que ponerse en la piel de la última unidad BOT-C que queda viva y, de ese modo, poder adentrarse en una montaña desierta. Es la única esperanza de que la vida siga existiendo y de conseguir que todo vuelva a la normalidad, por lo que la misión, a pesar de ser suicida, merece la pena.

Todo esto se debe a las maldades de una criatura, quien no dudará en enfrentarse a nosotros. Así es que, ¿crees que serás capaz de superar el reto y conseguir salir victorioso en un mundo donde parece que todo acabará en un auténtico caos? Este es el momento de ponerte a prueba.