Géneros: Acción | Aventura | Rol

Desarrollador: 3DClouds

Plataformas: PC | Nintendo Switch | PlayStation 4 | Xbox One

Textos: Español

Voces: ---

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 25 de mayo de 2021

PEGI: +3

King of Seas | 3DClouds

Los piratas no solo nos sorprenden con su valentía, sino también con su carismático estilo a la hora de enfrentarse a los problemas y no dudar en hacerse con los grandes tesoros. Por ello, es interesante poder tener distintas opciones, como es el caso de la llegada de King of Seas.

Ambientado en un mundo donde los piratas son los reyes, nos encontramos con un lugar que se genera proceduralmente. De este modo cada jugador vivirá su aventura de forma totalmente diferente, siendo una propuesta realmente única e interesante que satisfará a todos los jugadores.

King of Seas | 3DClouds

Cada uno de los valientes jugadores que se animen a participar en esta gran propuesta se encontrarán con una épica aventura llena de batallas, islas perdidas e incluso personajes increíbles. Todo esto con la posibilidad de vivir la aventura con un enfoque totalmente diferente y con grandes retos.

Además, a lo largo de nueva aventura tendremos misiones alucinantes que conseguirán que no quieras apartarte de la pantalla durante horas. Por ello, tienes ante ti la oportunidad de convertirte en una valiente bucanero y demostrar que no hay ni un solo obstáculo que pueda conseguir que no quieras cumplir tu misión.